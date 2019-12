Источник материала: Tut.by

В известном твиттере @CaliberObsсura, владелец которого часто выкладывает фото интересного оружия на Ближнем Востоке, появилась особо оригинальная фотография. На ней можно увидеть переделанную до неузнаваемости французскую винтовку Второй мировой.

Here’s an LMA sniper with a heavily modified (Likely rebarelled with M240/PKT barrel, & new chassis) WW2-era MAS-36 rifle, equipped with a Pulsar Apex XD75 (And external battery pack, modified with the laser rangefinder of the LRF series).

What a combination of old and new!

