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В Беларуси для операции впервые распечатали деталь позвоночника на 3D-принтере

12.12.2019 10:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси нейрохирурги впервые напечатали фрагмент позвоночника на 3D-принтере, чтобы провести операцию. Об этом сообщают «Гомельские Ведомости».

На прошлой неделе в отделение спинальной хирургии второй городской больницы Гомеля поступил пациент. Около десяти лет назад он получил травму шейного отдела позвоночника: перелом второго шейного позвонка. Со временем перелом так и не сросся – появилась деформация, из-за которой сузился позвоночный канал, а это привело к сдавлению спинного мозга.

Наступило сильное ухудшение: мужчина не мог ходить и даже двигать руками. Чтобы конечности снова стали функциональными, медикам нужно было провести операцию по расширению позвоночного канала. В больнице это практиковали и раньше, но главная сложность в том, что поврежденное место – переход головного мозга в спинной. В этом месте сосредоточены жизненно важные структуры. Если их повредить, пациент может погибнуть.

Так, гомельские врачи решили прибегнуть к 3D-принтингу, который используют по всему миру: в США, Японии, России и других странах. Гомельчане же стали первыми в Беларуси, кто распечатал на 3D-принтере элемент позвоночника, чтобы спланировать ход операции. «Мы собирали информацию, узнавали, какие программы могут перевести изображение КТ в формат, необходимый для печати на 3D-принтере. Все делали самостоятельно», – рассказал нейрохирург Евгений Ковалев.

В течение суток макет печатали в Институте механики металлополимерных систем имени Белого НАН Беларуси.  «Мы смогли спланировать объем кости, который нужно было удалить, чтобы освободить спинной мозг, поставили титановые импланты. Во время самой операции, если возникали какие-либо сомнения, постоянно сверялись с 3D-моделью. Эта технология значительно обезопасила процесс, дала нам возможность работать спокойно и сократить время хирургического вмешательства», – описал процесс второй нейрохирург Василий Гуринович. Операция прошла успешно: спустя неделю медики отметили прогресс – пациент стал ходить. Лечение продолжается. 

 
Теги: Гомель
 
 
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В Беларуси нейрохирурги впервые напечатали фрагмент позвоночника на 3D-принтере, чтобы провести операцию. Об этом сообщают «Гомельские Ведомости». На прошлой...
 
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