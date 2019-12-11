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«Студотрядfest» состоится 12 декабря во Дворце культуры в Минске

12.12.2019 11:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 12 декабря будут чествовать лучшие студенческие отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Студотрядfest» состоится 12 декабря во Дворце культуры в Минске

Без внимания не останутся и наниматели, которые трудоустроили молодежь. Фестиваль соберет около 600 человек. Гостей поприветствуют известные белорусские артисты.

«Студотрядfest» состоится 12 декабря во Дворце культуры в Минске

Трудовой семестр прошли более 4500 тысяч студентов столичных вузов. Они работали в 355 строительных, педагогических, сельскохозяйственных, экологических и производственных отрядах.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 12 декабря будут чествовать лучшие студенческие отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без внимания не останутся и...
 
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