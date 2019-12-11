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Бесхвойная и со светодинамическими шарами: необычную ёлку установят в Минске
Источник материала: СТВ
Новый год к нам мчится! Все минчане и гости столицы с нетерпением ждут главного праздника страны. Подробнее – в программе «Минск и минчане».
Как известно, 2020 – год милого и пушистого зверька, сулящего всем благополучие и богатство. В преддверии торжеств горожане буквально скупают световые гирлянды, шары и ёлки.
Активно готовится к грядущим мероприятиям и сам город. К примеру, символика будущего года уже нашла себя в многочисленных украшениях столицы. Фигурки мышат, огромные шары и кубические лабиринты встретят минчан уже 14 декабря.
Минск обещает быть нарядным, как никогда! Дополнят праздничное убранство украшения, шары и гирлянды с прошедших Европейских игр.
Уже сейчас минчане и гости столицы могут насладиться праздничной атмосферой. Большинство новогодних ёлок уже украшены. В этом году, как и в прошлом, пушистых красавиц нарядили в светодиодные шары и снежинки. Благодаря такой нехитрой технологии вечнозеленые смогут сиять сутки напролет. Коснулись ноу-хау и других городских украшений.
В этом году дизайнеры выбрали привычные для белорусов мотивы. В декоре – Новый год, Дедушка Мороз, пышная ель, а также красный мешок с подарками. Сделают столицу ярче праздничные плакаты и растяжки.
Центром притяжения минчан обещает стать рождественский фестиваль возле ёлки на Немиге. Здесь уже с 15 декабря начнутся массовые гулянья. А в главную ночь город озарится салютом.
В этом году в праздничные наряды оденут площади Независимости и Октябрьскую, территорию у Дворца спорта и ратуши, стелу «Минск – город-герой», а также проспекты Независимости, Победителей, Дзержинского и Партизанский. Также локально украсят районные площадки. Изюминкой новогоднего убранства станут светодинамические пилоны с символикой наступающего года, которые разместят в самых людных местах города.
Яркими витринами и невообразимой иллюминацией можно насладиться уже сегодня, прогуливаясь по центральным улицам города. Но то ли еще будет! Удачных праздников!
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Новый год к нам мчится! Все минчане и гости столицы с нетерпением ждут главного праздника страны. Подробнее – в программе «Минск и минчане». Как известно, 2020 – год...
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