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Президент Татарстана находится с визитом в Беларуси

12.12.2019 10:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Увеличение товарооборота и сотрудничество по самым различным направлениям. В Беларусь прилетел глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 декабря он проведет ряд встреч, в том числе в правительстве. По результатам переговоров ожидается подписание ряда соглашений. В программе визита также возложение венка к стеле «Минск – город-герой», посещение Музея истории Великой отечественной войны, завода БелАЗ и белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень».

Президент Татарстана находится с визитом в Беларуси

Руководитель этого субъекта Российской Федерации хорошо известен в нашей стране. Во время предыдущего приезда в Минск осенью 2016-го Рустам Минниханов встречался с Президентом Беларуси. Тогда были обозначены и основные направления сотрудничества.

Президент Татарстана находится с визитом в Беларуси

В 2018-ом товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил свыше миллиарда дораров. За год отмечен рост на 14 %. Татарстан экспортирует в Беларусь топливо, продукцию нефтехимии. Мы поставляем наземный транспорт, автомобили, продукты и текстиль. Но все же наиболее развитыми сферами двустороннего сотрудничества является нефтехимия и машиностроение.

Президент Татарстана находится с визитом в Беларуси

Люди в материале: Рустам Минниханов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Увеличение товарооборота и сотрудничество по самым различным направлениям. В Беларусь прилетел глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в...
 
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