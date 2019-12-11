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Не слишком дороже, чем в 2018-м. Сколько будут стоить новогодние ёлки

12.12.2019 10:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря. Купить зеленую красавицу можно будет на торговых площадках. Их по всей стране откроют более 1000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не слишком дороже, чем в 2018-м. Сколько будут стоить новогодние ёлки

Лесхозы завершают подготовку – в продажу поступят и новогодние деревья в кадках, а также будут и букеты из веток хвойных деревьев. Купить их можно будет во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов.

Не слишком дороже, чем в 2018-м. Сколько будут стоить новогодние ёлки

Цены кусаться не будут: если и вырастут по сравнению с 2018 годом, то незначительно. Так, за деревце до 1 метра нужно будет отдать 9 рублей, до 3 метров – 16. В лесничествах цена будет ниже в среднем на 2 рубля. А вот любителей «забирать елочку из лесу домой» ждет неприятный сюрприз – государственная лесная охрана переходит на усиленный режим работы.

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Новости Беларуси. Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря. Купить зеленую красавицу можно будет на торговых площадках. Их по всей стране откроют...
 
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