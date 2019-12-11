К рыбакам в Ленинградской области пришли кабаны. Пришлось делиться уловом

Источник материала: СТВ

Новости России. В Ленинградской области России к рыбакам по льду пришли кабаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Их насчитали не менее десятка. Мужчинам некуда было бежать. Повезло, что животные оказались добрыми. Правда, уловом пришлось поделиться. Зато ни рыбаки, ни кабаны в результате неожиданной встречи не пострадали.



