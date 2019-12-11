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К рыбакам в Ленинградской области пришли кабаны. Пришлось делиться уловом

12.12.2019 10:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Ленинградской области России к рыбакам по льду пришли кабаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К рыбакам в Ленинградской области пришли кабаны. Пришлось делиться уловом

Их насчитали не менее десятка. Мужчинам некуда было бежать. Повезло, что животные оказались добрыми. Правда, уловом пришлось поделиться. Зато ни рыбаки, ни кабаны в результате неожиданной встречи не пострадали.

К рыбакам в Ленинградской области пришли кабаны. Пришлось делиться уловом

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Новости России. В Ленинградской области России к рыбакам по льду пришли кабаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их насчитали не менее десятка....
 
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