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К рыбакам в Ленинградской области пришли кабаны. Пришлось делиться уловом
Источник материала: СТВ
Новости России. В Ленинградской области России к рыбакам по льду пришли кабаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их насчитали не менее десятка. Мужчинам некуда было бежать. Повезло, что животные оказались добрыми. Правда, уловом пришлось поделиться. Зато ни рыбаки, ни кабаны в результате неожиданной встречи не пострадали.
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Новости России. В Ленинградской области России к рыбакам по льду пришли кабаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их насчитали не менее десятка....
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