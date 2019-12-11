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12 декабря на саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудят ход выполнения минских соглашений и результаты саммита в Париже

12.12.2019 09:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Первая за три года встреча в «нормандском формате» – Россия, Украина, Франция и Германия – состоялась в Париже 9 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 декабря на саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудят ход выполнения минских соглашений и результаты саммита в Париже

При этом участники переговоров отмечали, что базисом для работы в таком формате были и остаются минские соглашения. Безальтернативность последовательного их исполнения лидеры «нормандской четверки» подтвердили и по итогам нынешних переговоров.

Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

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К слову, их результатом стороны остались довольны и договорились не только о поэтапном продолжении разведения сил в Донбассе, но и обмене пленными по формуле «всех на всех». В следующий раз «нормандская четверка» встретится через четыре месяца.

12 декабря на саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудят ход выполнения минских соглашений и результаты саммита в Париже

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Новости мира. Первая за три года встреча в «нормандском формате» – Россия, Украина, Франция и Германия – состоялась в Париже 9 декабря, сообщили в программе Новости...
 
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