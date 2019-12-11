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12 декабря на саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудят ход выполнения минских соглашений и результаты саммита в Париже
Источник материала: СТВ
Новости мира. Первая за три года встреча в «нормандском формате» – Россия, Украина, Франция и Германия – состоялась в Париже 9 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом участники переговоров отмечали, что базисом для работы в таком формате были и остаются минские соглашения. Безальтернативность последовательного их исполнения лидеры «нормандской четверки» подтвердили и по итогам нынешних переговоров.
К слову, их результатом стороны остались довольны и договорились не только о поэтапном продолжении разведения сил в Донбассе, но и обмене пленными по формуле «всех на всех». В следующий раз «нормандская четверка» встретится через четыре месяца.
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12 декабря на саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудят ход выполнения минских соглашений и результаты саммита в Париже
Новости мира. Первая за три года встреча в «нормандском формате» – Россия, Украина, Франция и Германия – состоялась в Париже 9 декабря, сообщили в программе Новости...
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