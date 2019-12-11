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В МАРТ рассказали, как изменились цены на продукты в ноябре

12.12.2019 11:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В МАРТ рассказали, как изменились цены на продукты в ноябре

По информации МАРТ, отмечается значительное снижение интенсивности роста цен на овощи и фрукты по сравнению с предыдущим месяцем.

В отчетном месяце по сравнению с предыдущим годовая инфляция в большей степени уменьшилась за счет сокращения влияния цен на продовольственные товары на 0,3 процентного пункта.

В ноябре 2019 текущего года в годовом выражении продолжилось замедление роста цен на мясо и мясопродукты, а также хлеб и хлебобулочные изделия, что, по оценке, обусловило 0,2 процентного пункта снижения роста потребительских цен в целом.

Март отмечает значительное снижение интенсивности роста цен на плодоовощную продукцию как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с аналогичным месяцем предыдущего года, в результате чего годовой прирост цен на нее снизился с 16,2% в октябре до 12,1% в ноябре.

В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем на рынке плодоовощной продукции отмечается сезонное удорожание огурцов, помидоров и перцев, а также яблок и винограда.

При этом в ноябре отмечается снижение тарифов на услуги пассажирского транспорта и цен на значительную часть непродовольственных товаров: обувь, парфюмерно-косметические товары, синтетические моющие средства, медикаменты и др.

Продолжилось замедление темпов роста регулируемых цен и тарифов: в годовом выражении их прирост составил 7,5% (7,6% месяцем ранее). Это по-прежнему обусловлено в большей степени более умеренным повышением цен на автомобильное топливо – 0,6% в ноябре 2019 года, против 1,8% в ноябре 2018 года.

В ноябре также отмечается повышение тарифов на услуги отопления на 2,2%, а также цен на табачные изделия и алкогольные напитки на 1,1 и 0,6% соответственно.

 
 
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По информации МАРТ, отмечается значительное снижение интенсивности роста цен на овощи и фрукты по сравнению с предыдущим месяцем.
 
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