Назван лучший сотрудник организации партнера БОКК

Минская областная организация Белорусского Общества Красного Креста наградила лучших волонтеров и партнеров года. Среди них представители СМИ, государственные учреждения, лидеры волонтерских групп, медицинские сестры Красного Креста.

В число победителей вошла руководитель кружковой работы отделения дневного пребывания для инвалидов государственного учреждения «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» Екатерина Рябчикова. Она стала победителем конкурса в номинации «Лучший сотрудник организации-партнера».





Екатерина Валерьевна работает в центре социального обслуживания населения практически с момента открытия отделения и ведет активную работу с Белорусским Обществом Красного Креста.

Нужно сказать, что конкурс БОКК «Лучший социальный партнер» проходит ежегодно в рамках проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси». В конкурсе принимают участие организации-партнеры Белорусского Общества Красного Креста и их работники, осуществляющие сотрудничество и оказывающие поддержку БОКК в рамках гуманитарной деятельности.

Данный конкурс проводится с целью формирования позитивного общественного мнения в отношении социального партнерства при реализации гуманитарных проектов и инициатив, привлечения внимания граждан к волонтерской деятельности как форме активного социального участия в жизни общества, распространения информации об успешных примерах волонтерской деятельности, развития сотрудничества между государственными и общественными организациями, оказывающими поддержку социально-уязвимым категориям граждан, привлечения к диалогу и сотрудничеству новых участников, усиления поддержки организаций-партнеров и лучших работников партнерских организаций, привлечения внимания общественности к нуждам и потребностям социально-уязвимых категорий граждан.

В этот раз дипломы и подарки получили те люди, которые внесли наибольший вклад в деятельность организации за этот год.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

На фото: Екатерина Валерьевна Рябчикова.

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