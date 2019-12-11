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A1 и beCloud развернут в Беларуси 4G-сеть по всей стране

12.12.2019 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

A1 и инфраструктурный оператор beCloud объявили о «стратегическом партнерстве по развитию мобильной связи стандарта 4G в Беларуси». К 2023 году связь четвертого поколения для абонентов А1 будет доступна на 97% территории страны, где проживает свыше 99% населения. Об этом сообщает пресс-служба оператора.


Совместный проект А1 и beCloud позволит запустить 4G-сеть, доступную как в крупных городах, так и в отдаленных уголках Беларуси. На воплощение проекта уйдет три года. Первый из запланированных этапов будет завершен к концу 2019 года. Он предполагает единовременное включение более 2000 базовых станций, работающих в частотном диапазоне 1800 МГц, что сделает доступной 4G-связь абонентам А1 в пределах существующей LTE-сети beСloud.

Сегодня она охватывает все областные центры Беларуси, а также большинство крупных городов (Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Добруш, Жлобин, Лида, Мозырь, Молодечно, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Рогачев, Солигорск и др.). В итоге связь стандарта 4G станет доступна абонентам А1 на территории, где проживает порядка 76% населения страны. Первыми городами, где станет доступна технология 4G для абонентов А1, станут Гомель, Жлобин и Бобруйск.

Вторая фаза проекта стартует с января 2020 года. На развертывание 4G-сети beCloud в сельской местности в диапазоне 800 МГц и на базе инфраструктуры A1 (компания предоставит beCloud свою инфраструктуру под базовые станции, а также транспортную сеть на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи). В итоге зона покрытия сети 4G для абонентов А1 сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети компании, обеспечив покрытие более 97% территории Беларуси.

Первыми регионами, в которых приступят к развертыванию 4G-сети на базе инфраструктуры А1, станут Гомельская, Могилевская и Витебская области. Всего число запущенных базовых станций за три года превысит 3000.

 
Теги: Гомель
 
 
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К 2023 году связь четвертого поколения для абонентов А1 будет доступна на 97% территории страны.
 
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