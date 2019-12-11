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Бизнес-квест «Создай свой интернет-магазин!» пройдет 19 декабря в Минске
12.12.2019 11:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Для тех, кто давно хочет запустить интернет-магазин, но не может выбрать эффективный способ, 19 декабря в Минске эксперты в области онлайн-торговли расскажут, как вывести бизнес в онлайн с минимальными вложениями. Во время бизнес-квеста
Это мероприятие будет максимально полезно:
Что ждет участников на бизнес-квесте?
Все, кто пройдет бизнес-квест до конца, получат приятные подарки. А участники команды-победителя выиграют по 285 рублей на запуск бизнеса на Deal.by и откроют собственные интернет-магазины.
Вот какие впечатления остались у участников:
Для участия в бизнес-квесте следует заполнить короткую форму и ждать подтверждения. Чем подробнее заполнена форма – тем больше шансов оказаться в числе участников. Мест всего 50.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Участие бесплатное при предварительной регистрации.
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