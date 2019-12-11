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Бизнес-квест «Создай свой интернет-магазин!» пройдет 19 декабря в Минске

12.12.2019 11:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бизнес-квест «Создай свой интернет-магазин!» пройдет 19 декабря в Минске
Фото из открытых источников

Для тех, кто давно хочет запустить интернет-магазин, но не может выбрать эффективный способ, 19 декабря в Минске эксперты в области онлайн-торговли расскажут, как вывести бизнес в онлайн с минимальными вложениями. Во время бизнес-квеста «Создай свой интернет-магазин!» спикеры прочитают три лекции и предложат выполнить практические задания, также участники получат шанс выиграть деньги на запуск своего бизнеса. Генеральный партнер мероприятия – Альфа-Банк. Инфоподдержка – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Бизнес-квест «Создай свой интернет-магазин!» пройдет 19 декабря в Минске

Это мероприятие будет максимально полезно:

  • для тех, кто не хочет «работать на дядю» и мечтает открыть свой бизнес;
  • для предпринимателей, которые ищут новые каналы продаж, так как их торговая точка стала приносить меньше клиентов;
  • тем, кому нужна профессиональная «перезагрузка»: новые идеи, знакомства и вдохновение.

Что ждет участников на бизнес-квесте?

  1. Три лекции. Эксперты с практическим опытом объяснят, как запустить и раскрутить интернет-магазин. После каждой лекции участникам предстоит решить бизнес-задачу, с которой столкнулись другие предприниматели.
  2. Личные консультации с компаниями, без услуг которых интернет-магазину не обойтись. Среди них – Альфа-Банк (банковское обслуживание), bePaid (прием онлайн-платежей) и почта «ГиперМолл» (доставка).
  3. Участие в бизнес-викторине с ценными призами. Участники в командах будут отвечать на интересные вопросы по онлайн-торговле. Ответы на них помогут при запуске реального интернет-магазина.

Все, кто пройдет бизнес-квест до конца, получат приятные подарки. А участники команды-победителя выиграют по 285 рублей на запуск бизнеса на Deal.by и откроют собственные интернет-магазины.

Посмотреть программу>>>

Вот какие впечатления остались у участников:

Бизнес-квест «Создай свой интернет-магазин!» пройдет 19 декабря в Минске

Для участия в бизнес-квесте следует заполнить короткую форму и ждать подтверждения. Чем подробнее заполнена форма – тем больше шансов оказаться в числе участников. Мест всего 50.

Зарегистрироваться >>>

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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