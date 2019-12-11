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Загадка для орнитологов: сотни мертвых птиц на дороге в Уэльсе

12.12.2019 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотни мертвых птиц найдены на дороге в Северном Уэльсе. Причина их гибели неизвестна.

Три сотни окровавленных скворцов были найдены на дороге на острове Англси. По словам очевидцев, они словно упали мертвыми с неба. Нескольких из них собрали для проведения экспертизы и установления причины гибели.

Давид Эдвардс, 41-летний житель острова, рассказал, что его подруга Ханна Стивенс видела птиц еще во вторник живыми: "Она сказала, что видела сотни птиц, летающих в небе, и подумала, что это потрясающе. Но когда она возвращалась домой часом позже, они все лежали мертвые на дороге".

Стивенс рассказала, что птиц могло быть более 300. "Я насчитала 150 и бросила это дело, так как их там были еще сотни".
 
 
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Сотни мертвых птиц найдены на дороге в Северном Уэльсе. Причина их гибели неизвестна.
 
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