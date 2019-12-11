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Когда узнал, что получишь очень много денег: реакцию на огромные бонусы сняли на видео в США

12.12.2019 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания-застройщик St. John Properties из американского Балтимора устроила сюрприз для своих сотрудников: их собрали на вечеринке, где объявили, что каждый из 198 человек получит денежный бонус. Общая сумма — 10 миллионов долларов, которые разделили на всех в зависимости от того, сколько лет человек проработал в компании. Объявление было совершенно неожиданным, и реакцию людей сняли на видео. Кажется, так выглядит счастье.

 
 
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