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Когда узнал, что получишь очень много денег: реакцию на огромные бонусы сняли на видео в США
Источник материала: Tut.by
Компания-застройщик St. John Properties из американского Балтимора устроила сюрприз для своих сотрудников: их собрали на вечеринке, где объявили, что каждый из 198 человек получит денежный бонус. Общая сумма — 10 миллионов долларов, которые разделили на всех в зависимости от того, сколько лет человек проработал в компании. Объявление было совершенно неожиданным, и реакцию людей сняли на видео. Кажется, так выглядит счастье.
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