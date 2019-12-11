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Александр Лукашенко: нужно искать новые точки роста в развитии сотрудничества Беларуси и Татарстана

12.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко: нужно искать новые точки роста в развитии сотрудничества Беларуси и Татарстана

Глава государства встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает необходимость поиска новых точек роста для дальнейшего развития сотрудничества с Татарстаном. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Татарстан является самым значимым партнером Беларуси в Приволжском федеральном округе Российской Федерации. Взаимный товарооборот по итогам 2018 года приблизился к $1,3 млрд. «Чтобы сохранить и приумножить столь достойный результат, нам нужно искать новые точки роста. Главным вектором взаимодействия в этом направлении видится увеличение объемов инновационного и инвестиционного сотрудничества», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, именно на принципах внедрения в практику передовых технологий и научных достижений развивается важный кооперационный проект по созданию газомоторной техники, по которому известные белорусские предприятия МАЗ, МТЗ, «Амкодор», БелАЗ активно сотрудничают с татарстанским холдингом «РариТЭК». За последние два года собрано почти 200 автобусов, которые работают на газе. В 2020 году будет произведено еще столько же единиц подобной техники.

Совместно с Минским моторным заводом продвигается работа по производству четырех- и шестицилиндровых газовых двигателей для тракторов МТЗ и машин «Амкодор». Планируется перевод на этот вид топлива самосвалов БелАЗ.

«Эти примеры подтверждают, что мы выбрали путь не конкуренции, а партнерства. Развивается самодостаточное взаимодействие — создаются новые рабочие места, предоставляются равные возможности для предприятий Беларуси и Татарстана. Распространение этого показательного опыта на другие регионы России обеспечило бы большую отдачу от экономического диалога», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства также отметил, что Беларусь располагает серьезными возможностями в области нано- и биотехнологий, а Парк высоких технологий является одним из крупнейших кластеров в Центральной и Восточной Европе в области разработки компьютерных продуктов. «Готовы наладить тесное взаимодействие в этой сфере с казанским IT-парком и иными научно-производственными центрами Татарстана», — сказал он.

Ключевым направлением остается сотрудничество в нефтехимическом секторе, на долю которого приходится половина товарооборота. «Хорошо, что вы сегодня приехали. Мы как раз ведем с Россией диалог по выстраиванию сотрудничества в области нефти. И я думаю, что сегодняшний разговор (мы об этом поговорим) будет очень важным не только в информационном плане, но и в связи с работой в этом секторе», — отметил белорусский лидер.

Также есть перспективы для более широкого взаимодействия в сфере экологической безопасности. В 2019 году Россия включила в повестку дня актуальный во всем мире вопрос переработки отходов и вторичного сырья, заметил глава белорусского государства. «В этой сфере мы готовы с вами сотрудничать, вплоть до строительства мусороперерабатывающих заводов под ключ. У нас аналогичное предприятие функционирует в Бресте», — предложил глава государства.

Александр Лукашенко уверен, что у Беларуси и Татарстана есть большие возможности и перспективы для продвижения совместных региональных проектов, контактов медицинских и образовательных учреждений, молодежных организаций.

Он также выразил признательность за создание комфортных условий для белорусской команды в Казани, где проходил чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, на котором участники от Беларуси завоевали высокие места в ряде категорий.

«Углубление кооперации в машиностроении, реализация проектов в области инноваций должны вести к росту двусторонней торговли. Убежден, в ближайшей перспективе у нас есть все возможности достичь годового товарооборота в $2 млрд, конечно же, чтобы с такой мощной республикой у нас как-то был более сбалансирован товарооборот. Хотя я понимаю — те объемы нефти, которые мы покупаем, ведут к перекосу нашего товарооборота. Но если захотим, мы его сможем сбалансировать. Мы также готовы рассмотреть все ваши предложения и принять соответствующие решения», — заявил белорусский лидер.

Он также поблагодарил Президента Татарстана за сотрудничество в области поставок и продажи белорусской техники. «Особенно МАЗ. Несмотря на то, что у вас КамАЗ под боком, вы все-таки аккуратно относитесь к нашим техническим товарам, в том числе к нашему предприятию. Это хороший показатель. Вы даете возможность на своем рынке работать нашим предприятиям. Мы это очень ценим», — заметил Президент Беларуси.

По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил $1 млрд 282,4 млн (107,7% к уровню 2017 года), экспорт — $282,7 млн, импорт — $999,7 млн.

В Татарстане функционируют два производства белорусской техники: тракторов МТЗ и лифтов «Могилевлифтмаш». Всего в регионе работают четыре компании, созданные с участием белорусского капитала, организована дилерская сеть белорусских предприятий, имеются оптовые склады, торгово-фирменная сеть ряда производителей.

 

ЛЯШЕНКО РАССКАЗАЛ, ЧТО МЕШАЕТ БЕЛАРУСИ И ВЬЕТНАМУ ДОСТИГНУТЬ ТОВАРООБОРОТА В $500 МЛНАлександр Лукашенко: нужно искать новые точки роста в развитии сотрудничества Беларуси и Татарстана

Таможенные пошлины в АСЕАН ограничивают развитие торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом. Задача выйти на товарооборот в $500 млн была поставлена в середине 2017 года во время визита бывшего Президента Вьетнама Чан Дай Куанга в Минск.
 

https://www.belta.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Глава государства встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает необходимость поиска новых точек...
 
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