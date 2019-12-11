Белорусскую участницу конкурса красоты покусала обезьяна

Источник материала: Tut.by

Белоруска Алина Волченко, участвовавшая в финале конкурса красоты Miss Extreme World 2019 во Вьетнаме, пожаловалась, что ее покусала обезьяна.

Я не смогла сказать нет обезьянкам и оказалась в больнице. Написала девушка в Instagram, выложив фото с этими животными. Девушке сделали уколы от бешенства.

«Укусила, но все уже хорошо. Раны обработаны, вакцинация от начата», — добавила девушка в комментариях.

Позже она выложила фото из больницы, под которым написала:

«Эпидемиолога укусила свободно живущая обезьяна… Аж самой смешно. Когда температура поднялась и отекла рука не очень приятно было, конечно, но… Слаженная команда организаторов конкурса, туроператора поддержка белорусских девочек, быстрое и оперативное медицинское обслуживание в Нячанге… Это очень приятно! И этот инцидент, прямо перед финалом еще больше сплотил нашу команду».

Также девушка посоветовала перед выездом за границу обязательно оформлять медицинскую страховку.