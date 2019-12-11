ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«А-100» купила завод по производству панелей, связанный с крупным бизнесменом

12.12.2019 12:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Группа компаний «А-100 Девелопмент» купила «Завод современных бетонных конструкций», рассказал совладелец группы компаний «А-100» Александр Центер. Ранее это предприятие контролировалось крупным бизнесменом Виталием Курило.


Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Завод работает в пяти километрах от Минска с 2014 года. По словам Центера, они купили это предприятие, чтобы строить быстрее, эффективнее и не дороже. «А-100 Девелопмент» хоть и будет теперь делать панели сама для себя, но от сотрудничества с другими ДСК не отказывается. Но требования к этим заводом будут выше.

До этого завод контролировался зятем умершего владельца ТД «Ждановичи» Шигалова Виталием Курило. Он же владелец футбольной «Ислочи» и франшизы KFC в Беларуси. Формально завод принадлежал ТД «Ждановичи».

Эта сделка — одна из крупнейших в стране, говорят в «А-100». Она окажет влияние на развитие девелоперского рынка в Беларуси. Сумму сделки пока не раскрывают.

Судя по словам Центера, торг по цене был. Он назвал Виталия Курило сильным переговорщиком и отметил, что сделка была взаимовыгодной.

«А-100 Девелопмент» строит «Новую Боровую», «Зеленую гавань», «Пирс», а также будет реализовывать квартал на месте бывшего троллейбсуного депо в районе Площади Победы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сделка окажет влияние на развитие девелоперского рынка в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новополоцке 18-летний молодой человек погиб под колёсами поезда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика