«А-100» купила завод по производству панелей, связанный с крупным бизнесменом

Источник материала: Tut.by

Группа компаний «А-100 Девелопмент» купила «Завод современных бетонных конструкций», рассказал совладелец группы компаний «А-100» Александр Центер. Ранее это предприятие контролировалось крупным бизнесменом Виталием Курило.



Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Завод работает в пяти километрах от Минска с 2014 года. По словам Центера, они купили это предприятие, чтобы строить быстрее, эффективнее и не дороже. «А-100 Девелопмент» хоть и будет теперь делать панели сама для себя, но от сотрудничества с другими ДСК не отказывается. Но требования к этим заводом будут выше.

До этого завод контролировался зятем умершего владельца ТД «Ждановичи» Шигалова Виталием Курило. Он же владелец футбольной «Ислочи» и франшизы KFC в Беларуси. Формально завод принадлежал ТД «Ждановичи».

Эта сделка — одна из крупнейших в стране, говорят в «А-100». Она окажет влияние на развитие девелоперского рынка в Беларуси. Сумму сделки пока не раскрывают.

Судя по словам Центера, торг по цене был. Он назвал Виталия Курило сильным переговорщиком и отметил, что сделка была взаимовыгодной.

«А-100 Девелопмент» строит «Новую Боровую», «Зеленую гавань», «Пирс», а также будет реализовывать квартал на месте бывшего троллейбсуного депо в районе Площади Победы.