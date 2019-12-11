«Жёлтая ракета полетела». Кто такой немец Jascha и почему он едет по Беларуси на веломобиле

Источник материала: Слуцк Город





26-летний немец Яша (именно так переводит Google-переводчик имя Jascha) путешествует по Беларуси на веломобиле. Сегодня он ночевал в Слуцке. Путешественник рассказал, хочет получше узнать нашу страну и почему он не боится ездить по скоростным трассам.

Небольшой перерыв для интервью Яша сделал возле остановки «Дом культуры», где вскоре его обступили любознательные случчане. Затем путешественник отправился в Минск, куда постарается добраться дотемна.

В процессе общения оказалось, что вес такого транспортного средства без дополнительной нагрузки и багажа - около 47 кг. Водитель «капсулы» практически лежит в ней и крутит педали. Jascha рассказал, что в качестве спидометра и навигатора он использует свой мобильный телефон, который установлен в «кабине».

На вопрос корреспондента SlutskGorod, не страшно ли ему ехать вдоль скоростных трасс, Яша ответил, что он постоянно оценивает дорожную обстановку. Кроме того, сзади у него установлен яркий фонарь и «поворотники», которые позволяют издалека его заметить и предугадывать маневры.

— Водители реагируют на меня очень круто, они сигналят, делают много фотографий и оставляют много места, когда я еду в крайней правой полосе, — рассказывает путешественник.

Кроме того корпус веломобиля сделан из лёгкого углеродного композита и обладает отличной аэродинамикой, поэтому практически не раскачивается от проезжающих мимо на большой скорости машин. Для устойчивости спереди Quest оборудован двумя колёсам, а сзади у него одно ведущее колесо, приводимое в действие цепью. Рулевого управления в традиционном понимании здесь нет.

«Машина» Яши относится к довольно бюджетной категории с «нежирной» начинкой. Она может развивать скорость до 50 км/ч, но только в очень благоприятных условиях, при минимальной оснащённой массе и без встречного ветра.

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