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«Белнефтехим» получит от России 24 миллиона тонн нефти
12.12.2019 12:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
«Белнефтехим» подписал индикативный нефтяной баланс, согласно которому в 2020 году получит от России 24 млн тонн нефти.
Индикативный баланс поставок российской нефти в Беларусь подписан. Баланс согласован в размере 24 млн т нефти", - сообщили в "Белнефтехиме".
При этом в концерне обратили внимание, что до 15 ноября того года, на который определяется баланс, стороны могут внести в него изменения, пишет
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«Белнефтехим» подписал индикативный нефтяной баланс, согласно которому в 2020 году получит от России 24 млн тонн нефти.
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