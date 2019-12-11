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«Белнефтехим» получит от России 24 миллиона тонн нефти

12.12.2019 12:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Белнефтехим» получит от России 24 миллиона тонн нефти

«Белнефтехим» подписал индикативный нефтяной баланс, согласно которому в 2020 году получит от России 24 млн тонн нефти.

Индикативный баланс поставок российской нефти в Беларусь подписан. Баланс согласован в размере 24 млн т нефти", - сообщили в "Белнефтехиме".

При этом в концерне обратили внимание, что до 15 ноября того года, на который определяется баланс, стороны могут внести в него изменения, пишет БЕЛТА.

 
 
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«Белнефтехим» подписал индикативный нефтяной баланс, согласно которому в 2020 году получит от России 24 млн тонн нефти.
 
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