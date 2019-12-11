ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 трендов и вещей, которым нужно сказать «прощай» в новом году

12.12.2019 12:15 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

10 трендов и вещей, которым нужно сказать «прощай» в новом году

фото: youtube.com

В начале года эти идеи выглядели свежо и интересно. Однако пора расставаться! Микросумки опять уступят место гигантским шоперам, а велосипедки – шортам. Что еще не возьмем в новый год?

Заколки

Выглядеть, как персонажи фильмов Уэса Андерсона — Стив Зиссу в короткой красной шапочке и Марго Тененбаум с заколотой набок челкой, в этом году стало модно даже у тех, кто эти фильмы ни разу не видел, пишет РБК. Но если первый референс еще не успел выйти в люди, и, как следствие, всем надоесть, то второй уже порядком опостылел.


Разноцветные, блестящие и жемчужные заколки появляются одновременно на подиумах (к примеру, на шоу Dolce & Gabbana, Versace, Ashley Williams), на красных дорожках (привет Элси Фишер, Алексе Чанг и Селене Гомес) и в стритстайл-хрониках.

Дизайнеры предлагают заменить их менее растиражированными аксессуарами и повязывать волосы лентой или платком.

Ободки

Пухлые ободки разных оттенков, которые после весенне-летнего показа Prada стали едва ли не самой желанной вещью десятилетия, были оперативно скопированы масс-маркет-брендами и китайскими ретейлерами. Доступность аксессуара, но уже не с минималистичной шелковой обивкой, а с леопардовым принтом или вычурной вышивкой, обернулась тем, что его начали носить не к месту: с викторианскими платьями, спортивными брюками и дутыми пуховиками в мороз.


Микро-сумки

Популярность сумки Jacquemus Le Chiquito, в которую, по версии издания The Cut, помещаются лишь «пять пенни, сожаление и секретик», не оставила равнодушными не только героев стритстайла, но и дизайнеров. Весь этот год они упражнялись в создании сумки «еще меньше крошечной», которую можно носить как брелок или на мизинце. Для мемов хорошо, для практичности — не очень: это подтверждает исследование платформы Lyst. Анализ запросов пользователей предсказал возвращение гигантских вместительных шоперов.


Велосипедки

Велосипедки, как и колготки телесного цвета, визуально полнят и укорачивают ноги. Насмотревшись вольных интерпретаций подиумного тренда (а именно — сочетаний велосипедок с твидовыми жакетами и прозрачными платьями), дизайнеры решили оставить вещь в пределах тренировочного гардероба и заменить ее льняными кюлотами и ультракороткими шортами. Ищите во всех Instagram-аккаунтах уже в следующем году.


Бомберы

Бомберы, вернувшиеся в начале десятилетия, до сих пор не выходят из моды. Это лучшая вещь для экспериментов с технологичными тканями, высокохудожественной росписью и ручной вышивкой, которые между тем перестают быть увлекательными. Тем более когда в коллекциях мировых брендов появилось так много альтернатив — от пиджаков с нашитыми цветами, как на недавнем показе Кима Джонса, до камуфляжных кейпов, как из осенне-зимней коллекции Miu Miu.


Вещи из прозрачного пластика

В 2019-м фраза «стыдно, когда видно» перестала быть актуальной: подиум заполнили прозрачные пластиковые шляпы, сумки и плащи. Однако в 2020-м стоит думать не только о красоте и провокационности вещи, но и о том, из чего она сделана: если и носить пластик, то только перерабатываемый.


Ugly shoes

Обувь с подтеками клея, деформированной платформой, нарочито грязной подошвой и неаккуратно нанесенной краской становится адом не только перфекциониста, но и покупателя. Согласно все тому же исследованию Lyst, пользователи стали чаще искать классические ботинки, спортивные сандалии и туфли на высоком каблуке — словом, практичные и вневременные вещи, а не хайповые.


Казаки

Всеобщее помешательство на казаках, как у Клинта Иствуда в «Человеке вне закона» и у Сальмы Хайек в «Бандитках», тоже постепенно спадает. Если в 2018 году они фигурировали в коллекциях едва ли не всех итальянских брендов — от Alberta Ferretti до Nero Giardini (и, соответственно, в образах итальянок, которые носили их даже в +30), то уже в этом появлялись редко. Однако советуем не убирать казаки слишком далеко, если вы уже их купили, — учитывая перманентное возвращение тренда и крен в сторону осознанного потребления, они еще обязательно пригодятся.


Шубы-чебурашки

Шубы, напоминающие плюшевые игрушки, принято считать экологичными только потому, что в процессе их создания не страдают животные. Хотя на самом деле их производство не меньше вредит окружающей среде: полиэстер, акрил и модакрил, которые входят в состав большинства «альтернативных» меховых изделий, практически не разлагаются естественным путем. Действительно безопасной для природы шубой может считаться только та, которая сделана из меха длинношерстной козы или овцы: этих животных бережно стригут, а не бреют наголо.


Шубы-гусеницы

Снимков «рифленых» шуб, которые одним движением руки превращаются из длинных в короткие и даже в жилетки, у зарубежных стритстайл-фотографов мы не нашли. Очевидно, благодаря своей функциональности, устойчивости к низким температурам и относительно демократичной цене, они получили распространение только в России, причем в количестве, огромном даже для многомиллионной страны.

Для тех, кто хочет отличаться, есть альтернатива в виде дутых пуховиков.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале года эти идеи выглядели свежо и интересно. Однако пора расставаться! Микросумки опять уступят место гигантским шоперам, а велосипедки – шортам. Что еще не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда узнал, что получишь очень много денег: реакцию на огромные бонусы сняли на видео в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская стильная кожаная куртка вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика