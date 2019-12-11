10 трендов и вещей, которым нужно сказать «прощай» в новом году

Источник материала: Ежедневник



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В начале года эти идеи выглядели свежо и интересно. Однако пора расставаться! Микросумки опять уступят место гигантским шоперам, а велосипедки – шортам. Что еще не возьмем в новый год?

Заколки

Выглядеть, как персонажи фильмов Уэса Андерсона — Стив Зиссу в короткой красной шапочке и Марго Тененбаум с заколотой набок челкой, в этом году стало модно даже у тех, кто эти фильмы ни разу не видел, пишет РБК . Но если первый референс еще не успел выйти в люди, и, как следствие, всем надоесть, то второй уже порядком опостылел.





Разноцветные, блестящие и жемчужные заколки появляются одновременно на подиумах (к примеру, на шоу Dolce & Gabbana, Versace, Ashley Williams), на красных дорожках (привет Элси Фишер, Алексе Чанг и Селене Гомес) и в стритстайл-хрониках.

Дизайнеры предлагают заменить их менее растиражированными аксессуарами и повязывать волосы лентой или платком.

Ободки

Пухлые ободки разных оттенков, которые после весенне-летнего показа Prada стали едва ли не самой желанной вещью десятилетия, были оперативно скопированы масс-маркет-брендами и китайскими ретейлерами. Доступность аксессуара, но уже не с минималистичной шелковой обивкой, а с леопардовым принтом или вычурной вышивкой, обернулась тем, что его начали носить не к месту: с викторианскими платьями, спортивными брюками и дутыми пуховиками в мороз.





Микро-сумки

Популярность сумки Jacquemus Le Chiquito, в которую, по версии издания The Cut, помещаются лишь «пять пенни, сожаление и секретик», не оставила равнодушными не только героев стритстайла, но и дизайнеров. Весь этот год они упражнялись в создании сумки «еще меньше крошечной», которую можно носить как брелок или на мизинце. Для мемов хорошо, для практичности — не очень: это подтверждает исследование платформы Lyst. Анализ запросов пользователей предсказал возвращение гигантских вместительных шоперов.





Велосипедки

Велосипедки, как и колготки телесного цвета, визуально полнят и укорачивают ноги. Насмотревшись вольных интерпретаций подиумного тренда (а именно — сочетаний велосипедок с твидовыми жакетами и прозрачными платьями), дизайнеры решили оставить вещь в пределах тренировочного гардероба и заменить ее льняными кюлотами и ультракороткими шортами. Ищите во всех Instagram-аккаунтах уже в следующем году.





Бомберы

Бомберы, вернувшиеся в начале десятилетия, до сих пор не выходят из моды. Это лучшая вещь для экспериментов с технологичными тканями, высокохудожественной росписью и ручной вышивкой, которые между тем перестают быть увлекательными. Тем более когда в коллекциях мировых брендов появилось так много альтернатив — от пиджаков с нашитыми цветами, как на недавнем показе Кима Джонса, до камуфляжных кейпов, как из осенне-зимней коллекции Miu Miu.





Вещи из прозрачного пластика

В 2019-м фраза «стыдно, когда видно» перестала быть актуальной: подиум заполнили прозрачные пластиковые шляпы, сумки и плащи. Однако в 2020-м стоит думать не только о красоте и провокационности вещи, но и о том, из чего она сделана: если и носить пластик, то только перерабатываемый.





Ugly shoes

Обувь с подтеками клея, деформированной платформой, нарочито грязной подошвой и неаккуратно нанесенной краской становится адом не только перфекциониста, но и покупателя. Согласно все тому же исследованию Lyst, пользователи стали чаще искать классические ботинки, спортивные сандалии и туфли на высоком каблуке — словом, практичные и вневременные вещи, а не хайповые.





Казаки

Всеобщее помешательство на казаках, как у Клинта Иствуда в «Человеке вне закона» и у Сальмы Хайек в «Бандитках», тоже постепенно спадает. Если в 2018 году они фигурировали в коллекциях едва ли не всех итальянских брендов — от Alberta Ferretti до Nero Giardini (и, соответственно, в образах итальянок, которые носили их даже в +30), то уже в этом появлялись редко. Однако советуем не убирать казаки слишком далеко, если вы уже их купили, — учитывая перманентное возвращение тренда и крен в сторону осознанного потребления, они еще обязательно пригодятся.





Шубы-чебурашки

Шубы, напоминающие плюшевые игрушки, принято считать экологичными только потому, что в процессе их создания не страдают животные. Хотя на самом деле их производство не меньше вредит окружающей среде: полиэстер, акрил и модакрил, которые входят в состав большинства «альтернативных» меховых изделий, практически не разлагаются естественным путем. Действительно безопасной для природы шубой может считаться только та, которая сделана из меха длинношерстной козы или овцы: этих животных бережно стригут, а не бреют наголо.





Шубы-гусеницы

Снимков «рифленых» шуб, которые одним движением руки превращаются из длинных в короткие и даже в жилетки, у зарубежных стритстайл-фотографов мы не нашли. Очевидно, благодаря своей функциональности, устойчивости к низким температурам и относительно демократичной цене, они получили распространение только в России, причем в количестве, огромном даже для многомиллионной страны.

Для тех, кто хочет отличаться, есть альтернатива в виде дутых пуховиков.