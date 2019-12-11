Все автомобили BMW получат поддержку Android Auto

Источник материала: Tut.by

С июля 2020 года все автомобили компании BMW получат мультимедиа с новым программным обеспечением, поддерживающим Android Auto. Функция беспроводного подключения смартфона станет доступна во всем мире. Об этом со ссылкой на пресс-службу баварской марки сообщает Autonews.ru.



Фото: BMW

«Многие наши клиенты говорили о важности адаптации Android Auto для автомобилей BMW ради удобного и безопасного использования ряда приложений смартфонов. Мы предложим такую функцию с июля следующего года», — отметил вице-президент отдела маркетинга Петер Хенрих.

Информация с устройств на операционной системе Android будет не только отображаться на экране мультимедийного комплекса, но и в адаптированном формате поступать на приборную панель и проекционный дисплей.

Интерфейс Android Auto для автомобилей BMW будет представлен в начале января на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Список смартфонов, поддерживающих функцию, опубликован на сайте Google.