Cолист J: МОРС выступит на одной сцене с детьми с аутизмом

Источник материала: Tut.by

Лидер группы J:МОРС Владимир Пугач откроет показ спектакля «Восемь чувств, или рождение человека» семейного инклюзив-театра «і», который состоится 17 декабря в ДК МАЗ .



Фото: Алексей Варган

Несколько песен в исполнении Владимира Пугача станут преамбулой к постановке, в которой участвуют 80 актеров, в том числе дети с аутизмом.

— Не секрет, что творчество помогает лучше познавать мир, поэтому оно очень важно для любого ребенка, — комментирует музыкант. — Но для детей с особенностями развития творчество также дает существенную возможность общаться со сверстниками. Я знаю, что инклюзив-театр существует в том числе на деньги от показа спектаклей, поэтому с удовольствием выступлю на разогреве у этих детей и буду рад видеть как можно больше людей в зале.

Главные герои спектакля — противоречивые чувства, которые время от времени охватывают каждого: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина.

Постановка по содержанию подходит зрителям разного возраста: дети узнают, почему стоит меньше обижаться по мелочам и радоваться как можно чаще, а взрослые расставят по полочкам жизненные события уходящего года и приведут свои чувства в гармонию.

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