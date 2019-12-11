 Девушка возмутилась новостями и в знак протеста сфотографировала, как она выносит мусор

Источник материала: Виртуальный Брест

Чего только не встретишь на просторах интернета. Вот и брестчанка Дарья Котик (уж не знаем, это реальное ФИО или псевдоним) высказала негодование по поводу качества новостей в группе Вконтакте, и решила поделиться с нами фотографиями, как она выносит мусор. А что, молодец, сказали мы, и решили что это достойно внимания горожан - избавляться от мусора нужно только в строго отведённых местах. Дарья Котик (а может быть это брестская Грета Тунберг?) категорически рекомендует раздельный сбор бытовых отходов.





И мы тоже вам советуем - придерживайтесь этого правила, и совместными усилиями мы спасём эту планету!







А что - каждый может стать героем новостей, надо только сделать что-то хорошее. Ну или плохое, тогда антигероем...