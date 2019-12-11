На пр. Республики к двум стационарным камерам контроля скорости добавили две мобильные

Источник материала: Виртуальный Брест

Согласитесь, необычно - мало двух стационарных камер контроля скорости, получите ещё две мобильные. Зачем?





Оказывается, всё просто - таким образом специалисты проверяют работу стационарных камер.





А может быть, это требуется для сертификации, ведь демонтировать оборудование, проверять его, а затем устанавливать обратно гораздо проблематичнее.





По опыту подобных проверок в других местах можно сказать, что что иногда старые камеры меняют на новые.





А вообще-то не нарушайте, и подобные казусы не будут иметь для вас никакого значения - да хоть десять камер поставьте.





К слову, фото сделаны вчера, 11 декабря 2019 года в городе Бресте на пр. Республики.











