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На пр. Республики к двум стационарным камерам контроля скорости добавили две мобильные
12.12.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Согласитесь, необычно - мало двух стационарных камер контроля скорости, получите ещё две мобильные. Зачем?
Оказывается, всё просто - таким образом специалисты проверяют работу стационарных камер.
А может быть, это требуется для сертификации, ведь демонтировать оборудование, проверять его, а затем устанавливать обратно гораздо проблематичнее.
По опыту подобных проверок в других местах можно сказать, что что иногда старые камеры меняют на новые.
А вообще-то не нарушайте, и подобные казусы не будут иметь для вас никакого значения - да хоть десять камер поставьте.
К слову, фото сделаны вчера, 11 декабря 2019 года в городе Бресте на пр. Республики.
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