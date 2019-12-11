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На пр. Республики к двум стационарным камерам контроля скорости добавили две мобильные

12.12.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Согласитесь, необычно - мало двух стационарных камер контроля скорости, получите ещё две мобильные. Зачем?

На пр. Республики к двум стационарным камерам контроля скорости добавили две мобильные

Оказывается, всё просто - таким образом специалисты проверяют работу стационарных камер.

На пр. Республики к двум стационарным камерам контроля скорости добавили две мобильные

А может быть, это требуется для сертификации, ведь демонтировать оборудование, проверять его, а затем устанавливать обратно гораздо проблематичнее.

На пр. Республики к двум стационарным камерам контроля скорости добавили две мобильные

По опыту подобных проверок в других местах можно сказать, что что иногда старые камеры меняют на новые.

На пр. Республики к двум стационарным камерам контроля скорости добавили две мобильные

А вообще-то не нарушайте, и подобные казусы не будут иметь для вас никакого значения - да хоть десять камер поставьте.

На пр. Республики к двум стационарным камерам контроля скорости добавили две мобильные

К слову, фото сделаны вчера, 11 декабря 2019 года в городе Бресте на пр. Республики.

На пр. Республики к двум стационарным камерам контроля скорости добавили две мобильные

На пр. Республики к двум стационарным камерам контроля скорости добавили две мобильные

На пр. Республики к двум стационарным камерам контроля скорости добавили две мобильные

 
Теги: Брест
 
 
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  Согласитесь, необычно - мало двух стационарных камер контроля скорости, получите ещё две мобильные. Зачем? Оказывается, всё просто - таким образом специалисты...
 
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