Белорусские перевозчики бьют тревогу: «дозволов» на всех не хватило и это угрожает бизнесу

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские перевозчики столкнулись с трудностями при получении разрешений на международные рейсы через Польшу.





Белорусские перевозчики бьют тревогу. В нынешнем году они столкнулись с острым дефицитом «дозволов» – разрешений на международные рейсы, которые выдает польская сторона, а распределяет Минтранс Беларуси. Некоторые считают, что в новых условиях могут лишиться бизнеса.

РАЗРЕШИТЕ ПРОЕХАТЬ!

Польские разрешения у наших перевозчиков всегда были востребованными. И это понятно – через нашу западную соседку идет большинство рейсов в ЕС. Однако последние пару лет «дозволов» стало не хватать. Белорусская сторона получала в среднем 190 – 200 тысяч разрешений, передавая столько же польским транспортникам. Однако спрос на них только рос, дефицит обострялся. И Минтранс ввел новую схему распределения «дозволов».

– Раньше при выдаче польских разрешений учитывалось количество машин у перевозчика, – пояснил Zarya.by Юрий Петровский, владелец брестской транспортной фирмы. – В нынешнем году Минтранс начал учитывать еще и выручку на каждую машину. И здесь начались вопросы. У кого-то на одну машину пришлось шесть-семь «дозволов», а у кого-то их оказалось меньше, чем машин...

Слова перевозчиков подтверждает и таблица, которая размещена в открытом доступе на сайте Транспортной инспекции. Вот, например, ИП из Бреста с 17 разрешениями на три машины. Неплохо! А вот минское ЧУП – 14 машин и 12 разрешений. Не повезло...

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ?

Беспокойство перевозчиков понятно. Нет «дозволов» – нет рейсов. Нет рейсов – нет выручки, а значит невозможно получить новый «дозвол». Замкнутый круг. Проблема особенно актуальна для ИП, а также мелких и средних фирм. Просто потому, что у них «запас прочности» меньше. А ведь многие связаны кредитными обязательствами, да и машины обслуживать нужно.

По словам перевозчиков, было бы справедливее распределять польские разрешения, как раньше, – не по выручке, а по количеству транспорта. Ведь условия работы у всех разные. Даже с одним и тем же автопарком выручка у фирм разнится в зависимости от километража. Условно: чьи-то пять машин ездят между Минском и Варшавой, а другая фирма с пятью машинами «гоняет» во Францию или Португалию – что, конечно, выгоднее.





В Белорусской ассоциации международных автоперевозчиков (БАМАП) Zarya.by пояснили: для решения проблемы нужно, чтобы Польша ежегодно выделяла хотя бы 230 тысяч «дозволов». Однако на 2020 год выделено только 199 тысяч (и столько же – с нашей стороны).

Беларусь готова повысить квоты полякам – в обмен на аналогичное решение со стороны соседей. Однако Министерство инфраструктуры и развития Польши на этот шаг не идет. Ведь нашей квоты их перевозчикам хватает. Более того, они не используют даже и этих лимитов.

Вопрос с дефицитом «дозволов» вряд ли получится снять быстро. Возможно, схему их распределения стоило бы опять пересмотреть, чтобы не ущемлять интересы мелкого и среднего бизнеса?

ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗМОЖНЫ. НО – ПОТОМ

Новые переговоры с польской стороной Министерство транспорта планирует провести весной следующего года. Их цель – увеличить квоты для наших перевозчиков. От Беларуси на переговоры также поедут отечественные производители, которые экспортируют продукцию через Польшу.

Что касается распределения «дозволов» внутри страны, первый замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович заявил, что Минтранс тщательно изучал ситуацию перед тем, как изменить «правила игры». Комиссия проверяла все данные перевозчиков. Бывало, что некоторые бизнесмены специально завышали выручку, чтобы выбить квоту побольше.

И все же пересматривать количество «дозволов» на первый квартал не планируется. В сложившейся ситуации министерство советует перевозчикам осваивать новые направления, чтобы не быть «завязанными» на Польшу. Но изменения возможны в дальнейшем.

– По итогам первой половины 2020 года посмотрим, как использовались разрешения, – сообщил Алексей Ляхнович. – Если дефицит уменьшится и плодотворно пройдут переговоры с Польшей в апреле-мае, то, возможно, в третьем квартале мы отменим распределение по выручке, разрешения будут выдаваться приблизительно на тех же условиях, как и раньше.