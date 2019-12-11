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Посмотрите, какую дымовую завесу устроил водитель БМВ в Бресте на старте
12.12.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Да и не только он, в городе нет-нет, да и встретятся автомобили, которые коптят, дымят, скрипят, но каким-то чудом едут, поглощая масла в одинаковых пропорциях с топливом. Конечно, можно попробовать отрегулировать движок, но скорее всего, это не поможет - только капитальный ремонт. Особенно не позавидуешь владельцам БМВ, там эта процедура влетает "в копеечку". Ну зато БМВ, круто же, да?
фото - иллюстрация
Итак, смотрим...
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