Посмотрите, какую дымовую завесу устроил водитель БМВ в Бресте на старте

Источник материала: Виртуальный Брест

Да и не только он, в городе нет-нет, да и встретятся автомобили, которые коптят, дымят, скрипят, но каким-то чудом едут, поглощая масла в одинаковых пропорциях с топливом. Конечно, можно попробовать отрегулировать движок, но скорее всего, это не поможет - только капитальный ремонт. Особенно не позавидуешь владельцам БМВ, там эта процедура влетает "в копеечку". Ну зато БМВ, круто же, да?





фото - иллюстрация

Итак, смотрим...