Директору - нагрудный знак, егерю - грамоту. Состоялось награждение сотрудников национального парка

Источник материала: Виртуальный Брест

Беловежская пуща является одним из самых популярных туристических направлений в Беларуси среди жителей других стран. Общий поток туристов с каждым годом только растёт. Немалый вклад в этот рост внёс безвизовый режим.





Однако, не все гости ставят своей целью посещение первобытного леса в туристических целях. Незначительная часть осмеливается использовать лес как коридор в Европу.

Так, пару месяцев назад, в середине октября, с первыми морозными ночами, государственную границу попытались незаконно пересечь четыре гражданина Алжира, которые прибыли в страну под видом участников спортивных соревнований. Помешали им белорусские пограничники при содействии представителей национального парка.

По итогам проведённой работы государственный пограничный комитет Республики Беларусь распорядился поощрить работников национального парка ценными подарками. За оказание помощи в выполнении задач, возложенные на органы пограничной службы, был награжден нагрудным знаком отличия генеральный директор ГПУ НП «Беловежская пуща», ценным подарком - начальник отдела охраны и работник научного отдела. Также была объявлена Благодарность Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь инспекторам по охране природы и егерю оперативно-егерской службы.













Отметим, что это не первое сотрудничество органов пограничной службы и работников национального парка. Благодаря слаженному взаимодействию представителей погранслужб, лесной охраны, а часто и местного населения, ни один нарушитель не перешёл нелегально через границу на территории Беловежской пущи.







