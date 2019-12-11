Мусороперерабатывающий завод в 2020 году начнет строить цех для органических отходов

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский мусороперерабатывающий завод в 2020 году начнет строительство цеха по переработке органических отходов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Владимир Голенчук.





"Разрабатывается предпроектная документация, она находится на экологической экспертизе. Планируем в 2020 году начать реализовывать этот проект. Он непростой, аналогов пока нет в Беларуси. Планируемая мощность цеха переработки органики составит 60 т в сутки, которая будет сбраживаться для получения биогаза. Рассчитываем в два раза увеличить его выработку по сравнению с нынешним объемом", - отметил Владимир Голенчук.

По словам директора мусороперерабатывающего завода, строительство нового цеха - важный экологический проект, который поможет уменьшить выбросы СО2 в атмосферу. "Будет культурная утилизация органических отходов. Работаем с Брестом, Брестским и Жабинковским районами. Там же будем продолжать сбор органики", - сказал Владимир Голенчук. Основной объем будет доставляться с предприятий пищевой промышленности, магазинов, организаций общественного питания.

Предполагается, что проект будет реализован при финансовой поддержке Оператора вторичных материальных ресурсов. Его стоимость предварительно оценивается в 2,5 млн евро. Выполнить все работы планируется в течение года.

Параллельно мусороперерабатывающий завод работает над еще одним проектом. Брестчане намерены наладить производство полимерпесчаных изделий - тротуарной плитки, бордюров, канализационных колец, ливневых люков из пленки. "Сейчас идет процесс выделения земельного участка. Будем разрабатывать проектно-сметную документацию. Сырье есть, полимеров у нас хватает. Думаю, что этот проект тоже в следующем году будет реализован", - добавил директор предприятия.

Брестский мусороперерабатывающий завод заработал в 2010 году. Тогда на предприятии велась только переработка сырого осадка сточных вод и избыточного ила. В 2011-м началась сортировка твердых коммунальных отходов. На завод ежедневно поступает более 200 т отходов, образующихся в Бресте, Брестском и Жабинковском районах.