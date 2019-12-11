Источник материала: Маяк Преднепровья

На Быховщине продолжается республиканская акция «Безопасный новый год».

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС Евгений Демиденко встретился с учащимися учреждений образования района.

С целью предупреждения несчастных случаев в период новогодних и рождественских праздников спасатель рассказал ребятам об акции «Безопасный новый год», ее целях и задачах. Напомнил основные требования безопасности при установке елок, использовании пиротехнических изделий, а так же правильный и точный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

В завершении мероприятия Евгений Викторович рассказал ребятам о журнале «Юный спасатель». Осветил рубрики журнала и конкурсы , проводимые редакцией. Ребята узнали много нового и загорелись желанием выиграть все призы.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко