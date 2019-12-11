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Итак, вы не знаете, что дарить на новый год. Вот 4 варианта, за которые не будет стыдно
Источник материала: KYKY>
Итак: скоро новый год, все вокруг без устали обсуждают подарки, и вы в агонии, потому что вообще не знаете, что выбрать (или слишком заняты, чтобы заняться этим вопросом). Без паники! Есть как минимум четыре достойных варианта, за которые не придется стыдиться. Это подарочные
Сертификат первый: пусть владелец сам поймёт, чего хочет
Вам не хочется терзать себя сомнениями и решать, что приятелю подойдет больше. Разумно! Вердикт – «
Как это работает: С «Сертификатом на сумму» в SPA Riviera можно прийти в любой день в будни с 11 до 23 часов, а в выходные и праздничные дни с 10 до 23 часов. Цену определяете вы сами – все зависит от выбранной услуги. Предварительная запись на процедуры обязательна.
Сертификат второй: пусть владелец снова сделает выбор сам
Вы намерены и дальше баловать своего приятеля. Пусть так! «
Как это работает: можно отдельно посетить любую услугу из СПА-меню от 100 рублей и без оплаты входного билета. Владелец сертификата также получит халат, простынь, полотенце, тапочки, а время его пребывания в комплексе продлится на час сверх времени проведения процедуры.
На любую процедуру стоимостью до 100 рублей также можно оформить подарочный сертификат. При этом нужно еще купить сертификат на посещение СПА-центра ВИП или Стандарт. Или оплатить входной билет при входе в комплекс. Время нахождения в центре – с 11 до 23 часов в будни и с 10 до 23 часов в выходные и праздничные дни. Предварительная запись на процедуры обязательна.
Сертификат третий: пусть владелец попарится (в бане, конечно!)
Вы уверены, что владелец любит бани, джакузи и все, что связано с водой. Неплохо! Для этого есть сертификаты на посещение аква-термального комплекса «
Как это работает: время посещения «Стандарт-выходного» – любой день в будние с 11 до 23 часов или выходные, праздничные дни с 10 до 23 часов. Стоимость сертификата – 95 рублей.
Время посещения «Стандарт-будней» – любой будний день с 11 до 23 часов. Стоимость – 85 рублей.
Сертификат четвёртый: пусть владелец проведёт ВИП-день
Вы собираетесь играть по-крупному и предложить приятелю целый ВИП-день. Вот два сертификата: «
Как это работает: Время посещения «ВИП-выходного» – любой день в будние с 11 до 23 часов или выходные, праздничные дни с 10 до 23 часов. Стоимость – 200 рублей.
Время посещения «ВИП-будней» – любой будний день с 11 до 23 часов. Стоимость – 180 рублей.
Что ещё нужно учитывать, прежде чем идти на процедуры в SPA Riviera?
Посещение комплекса разрешено в возрасте с 16 лет. Каждый первый понедельник месяца – санитарный день, центр работает с 14.00 до 23.00.
График работы на новогодние праздники:
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Итак: скоро новый год, все вокруг без устали обсуждают подарки, и вы в агонии, потому что вообще не знаете, что выбрать (или слишком заняты, чтобы заняться этим...
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