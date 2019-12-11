Итак, вы не знаете, что дарить на новый год. Вот 4 варианта, за которые не будет стыдно

Источник материала: KYKY

Итак: скоро новый год, все вокруг без устали обсуждают подарки, и вы в агонии, потому что вообще не знаете, что выбрать (или слишком заняты, чтобы заняться этим вопросом). Без паники! Есть как минимум четыре достойных варианта, за которые не придется стыдиться. Это подарочные сертификаты на походы в центр SPA Riviera : объясняем, как они действуют, чтобы не прогадать с выбором.

Сертификат первый: пусть владелец сам поймёт, чего хочет

Вам не хочется терзать себя сомнениями и решать, что приятелю подойдет больше. Разумно! Вердикт – « Сертификат на сумму ». Он позволяет купить любую услугу комплекса, включая входной билет. Обладателя сертификата не будут ни в чем ограничивать: он сможет прийти в хамам, заказать смузи или полежать в джакузи, как угодно. Количество сценариев отдыха ограничивается только бюджетом: в SPA Riviera есть бани, и сауны, и СПА-бассейны, и бары, и даже СПА-ресторан.

Как это работает: С «Сертификатом на сумму» в SPA Riviera можно прийти в любой день в будни с 11 до 23 часов, а в выходные и праздничные дни с 10 до 23 часов. Цену определяете вы сами – все зависит от выбранной услуги. Предварительная запись на процедуры обязательна.

Сертификат второй: пусть владелец снова сделает выбор сам

Вы намерены и дальше баловать своего приятеля. Пусть так! « Сертификат на процедуру » позволяет попробовать любую СПА-услугу из меню: СПА-уходы и фирменные СПА-программы, парение, аюрведа.

Как это работает: можно отдельно посетить любую услугу из СПА-меню от 100 рублей и без оплаты входного билета. Владелец сертификата также получит халат, простынь, полотенце, тапочки, а время его пребывания в комплексе продлится на час сверх времени проведения процедуры.

На любую процедуру стоимостью до 100 рублей также можно оформить подарочный сертификат. При этом нужно еще купить сертификат на посещение СПА-центра ВИП или Стандарт. Или оплатить входной билет при входе в комплекс. Время нахождения в центре – с 11 до 23 часов в будни и с 10 до 23 часов в выходные и праздничные дни. Предварительная запись на процедуры обязательна.

Сертификат третий: пусть владелец попарится (в бане, конечно!)

Вы уверены, что владелец любит бани, джакузи и все, что связано с водой. Неплохо! Для этого есть сертификаты на посещение аква-термального комплекса « Стандарт-выходной » и « Стандарт-будни ». В них включены:

парение во всех банях комплекса (в SPA Riviera бань и саун 17) . Начать готовиться можно в японской бане, затем пойти в скифскую парную на жадеитовых камнях, сухую финскую баню, традиционный турецкий хамам, понтийскую баню и так далее. В промежутках важно охлаждаться в снежной комнате.

. Начать готовиться можно в японской бане, затем пойти в скифскую парную на жадеитовых камнях, сухую финскую баню, традиционный турецкий хамам, понтийскую баню и так далее. В промежутках важно охлаждаться в снежной комнате. посещение аквазоны . Это гидромассажные аттракционы, джакузи на балконе, минеральная купель с температурой до 30 градусов или ледяная купель с температурой 0-2 градуса;

. Это гидромассажные аттракционы, джакузи на балконе, минеральная купель с температурой до 30 градусов или ледяная купель с температурой 0-2 градуса; бонусы. Владельцу дадут халат, тапочки, простынь и полотенце. А после бани в зоне отдыха можно попробовать хлеб из местной пекарни и выпить чаю.

Как это работает: время посещения «Стандарт-выходного» – любой день в будние с 11 до 23 часов или выходные, праздничные дни с 10 до 23 часов. Стоимость сертификата – 95 рублей.

Время посещения «Стандарт-будней» – любой будний день с 11 до 23 часов. Стоимость – 85 рублей.

Сертификат четвёртый: пусть владелец проведёт ВИП-день

Вы собираетесь играть по-крупному и предложить приятелю целый ВИП-день. Вот два сертификата: « ВИП-выходной » или « ВИП-будни ». А вот что они из себя представляют:

бани . Беларуская лазня, сенная баня, марокканская парная с эфирными маслами, душ впечатлений и снежная комната. Всего – свыше 17 локаций, которые можно сменять одну за одной без ограничений;

. Беларуская лазня, сенная баня, марокканская парная с эфирными маслами, душ впечатлений и снежная комната. Всего – свыше 17 локаций, которые можно сменять одну за одной без ограничений; аквазона . Больше десяти гидромассажных аттракционов, водопад, холодная купель и минеральная ванна, джакузи на балконе и пул-бар;

. Больше десяти гидромассажных аттракционов, водопад, холодная купель и минеральная ванна, джакузи на балконе и пул-бар; ВИП-лаунж . Зал с водопадом, кондиционером и зарядными станциями для телефонов, угощениями в виде сухофруктов, орешков, меда и атмосферой «велком дринк». В сертификат для ВИП-посетителя входит одна из двух процедур: глубинная релаксация во время флоатинга или отдых в видеолаунже со СПА-уходом для головы, шеи и рук под трансляцию расслабляющего видео;

. Зал с водопадом, кондиционером и зарядными станциями для телефонов, угощениями в виде сухофруктов, орешков, меда и атмосферой «велком дринк». В сертификат для ВИП-посетителя входит одна из двух процедур: глубинная релаксация во время флоатинга или отдых в видеолаунже со СПА-уходом для головы, шеи и рук под трансляцию расслабляющего видео; бонусы. Для посетителя предусмотрены ВИП-раздевалка с повышенным комфортом, премиальная косметика для лица, тела и волос, халат, тапочки, две пары простыней и полотенец, сумочка.

Как это работает: Время посещения «ВИП-выходного» – любой день в будние с 11 до 23 часов или выходные, праздничные дни с 10 до 23 часов. Стоимость – 200 рублей.

Время посещения «ВИП-будней» – любой будний день с 11 до 23 часов. Стоимость – 180 рублей.

Что ещё нужно учитывать, прежде чем идти на процедуры в SPA Riviera?

Посещение комплекса разрешено в возрасте с 16 лет. Каждый первый понедельник месяца – санитарный день, центр работает с 14.00 до 23.00.

График работы на новогодние праздники:

31.12 с 11.00 до 21.00

1.01 с 13.00 до 23.00

2.01 с 10.00 до 23.00