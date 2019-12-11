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В Стайках завершился Кубок Беларуси по вольной борьбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Стайках завершился Кубок Беларуси по вольной борьбе. Этот старт стал заключительным внутренним соревнованием в 2020 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У мужчин в заявке значились 106 человек, у женщин – 55. В большинстве своем участвовали молодежь и резервный состав, для которых турнир стал отличной возможностью проявить себя.
Валентин Сюльжин, главный судья соревнований:
Соревнования очень знаковые и для спортсменов молодежного состава, юниорского. Эти соревнования являются ступенькой во взрослую жизнь.
Кубок Беларуси является своеобразной подготовкой к чемпионату страны, который пройдет в январе.
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Новости Беларуси. В Стайках завершился Кубок Беларуси по вольной борьбе. Этот старт стал заключительным внутренним соревнованием в 2020 году, сообщили в программе...
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