Хацкевич может возглавить российский клуб

Источник материала: Tut.by

Белорусский тренер Александр Хацкевич ведет переговоры с волгоградским «Ротором», сообщает «Чемпионат».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Стоит отметить, что «Ротор» является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки». Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет с «Нефтехимиком». Встреча состоится 9 марта 2020 года.

Ранее Хацкевич назывался одним из кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо».

Последним местом работы белорусского специалиста было киевское «Динамо».