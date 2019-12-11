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Хацкевич может возглавить российский клуб

12.12.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский тренер Александр Хацкевич ведет переговоры с волгоградским «Ротором», сообщает «Чемпионат».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Стоит отметить, что «Ротор» является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки». Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет с «Нефтехимиком». Встреча состоится 9 марта 2020 года.

Ранее Хацкевич назывался одним из кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо».

Последним местом работы белорусского специалиста было киевское «Динамо».

 
 
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Белорусские тренер Александр Хацкевич ведет переговоры с волгоградским «Ротором», сообщает «Чемпионат».
 
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