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Хацкевич может возглавить российский клуб
Источник материала: Tut.by
Белорусский тренер Александр Хацкевич ведет переговоры с волгоградским «Ротором»,
Стоит отметить, что «Ротор» является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки». Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет с «Нефтехимиком». Встреча состоится 9 марта 2020 года.
Ранее Хацкевич назывался одним из кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо».
Последним местом работы белорусского специалиста было киевское «Динамо».
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Белорусские тренер Александр Хацкевич ведет переговоры с волгоградским «Ротором», сообщает «Чемпионат».
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