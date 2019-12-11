Минчанин выкупил машину и расплатился сувенирными долларами

Источник материала: Tut.by

Минчанин придумал мошенническую схему, по которой расплатился за машину сувенирными долларами, а продавец этого сразу и не заметил. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В январе 34-летний мужчина купил по объявлению в интернете Volkswagen Jetta. Мужчина не успел оформить машину на себя и спустя некоторое время продавец обратился к покупателю с просьбой выкупить авто обратно. Покупатель согласился и вернул машину, а продавец — деньги, при этом он использовал 350 сувенирных долларов. Когда мужчина это обнаружил, обратился в милицию.

Мошенника задержали, им оказался 21-летний минчанин. Свой поступок он объяснил тяжелым материальным положением.

За мошенничество (часть 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь) парню может грозить наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.