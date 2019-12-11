Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Источник материала: Ежедневник





Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Речь идет о компании NT Marine, зарегистрированной в Эстонии. Как следует из местного реестра, ее владельцем является Алексей Чулец. Однако, по данным источников РБК, компания занимается перевозкой нефти и угля на Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья.

Информацию о связи NT Marine и Воробья подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. По его данным, NT Marine будет зарабатывать по схеме «цена тонны угля на станции потребителя плюс 10 долларов». Он также добавил, что белорусский олигарх поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого называют кумом российского президента Владимира Путина. По другой информации, поставщиком российского угля на Украину стала не с NT Marine, а «Интерсервис» — еще одна компания Воробья, которая является крупнейшим частным нефтетрейдером Белоруссии.

Согласно списку квот в ноябре и декабре, Россия поставляет на Украину 1,2-1,3 миллиона тонны угля и кокса ежемесячно. Если российский уголь продолжит поставляться в таком объеме в течение года и по текущей цене, которая составляет около 85-100 долларов за тонну, выручка компании от продажи может достичь 50 миллионов долларов, сказал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Согласно списку квот на ноябрь, в котором компания Воробья еще не фигурировала, они были распределены небольшими объемами между российскими производителями. В их число входили «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина и Магнитогорский металлургический комбинат(ММК) Виктора Рашникова. По документам за декабрь, NT Marine выдали квоты на поставку коксующегося угля Evraz, «Талтэка» (владеет угольной компанией «Северный Кузбасс»), «Кузбассразрезугля», «Северстали» и антрацита с предприятий Ростовской области.

С 1 июня 2019 года поставки российского угля и нефтепродуктов на территорию Украины осуществляются только при наличии квот, которые выдает Минэкономразвития. Такое решение было принято в Москве в ответ на ограничение импорта российских товаров Киевом.