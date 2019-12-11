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Встречи «нормандской четвёрки» по Украине: какую роль сыграл Минск? 5 мнений

12.12.2019 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира».

Читайте ниже:

– «Мяркуючы па ўсяму таму, што прыходзіла з Парыжа, усё закончылася только размовамі. А наш Прэзідэнт заклікае дзейнічаць, прапануе пэўную, канкрэтную карту дзеянняў»

– «Не было бы Минска, не было бы встречи в Париже. Лидеры бы просто себя не слышали и не разговаривали друг с другом»

– «Беларусь зрабіла тое, што павен быў зрабіць добры сусед. Мы звярнулі ўвагу, мы пачалі»

– «Беларусь остаётся, наверное, главным миротворцем в данной ситуации»

– «Мировое сообщество подчёркивает вклад Беларуси за последнее время в вопросы укрепления европейской безопасности»

Встречи «нормандской четвёрки» по Украине: какую роль сыграл Минск? 5 мнений

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вельмі балючая тэма – гэта Украіна. У панядзелак адбылася сустрэча «нармандскай чацвёркі». Усе мы за гэтым сачылі. У сувязі з гэтым, як, з вашага пункту гледжання, будзе далей развівацца сітуацыя ў нашых суседзяў, дзе якраз вось гэтыя шавіністычныя фобіі і этнічны нацыяналізм у рэшце прывялі да той трагедыі, да той катастрофы, якую на сенняшні дзень пережывае украінскі народ, украінская нацыя, украінская дзяржава? І такое пытанне: з вашага пункту гледжання, магчымы былі сустрэчы ў «нармандскім фармаце» без Мінска, без мінскіх сустрэч? Так ці не? І якую мы ролю у сувязі з тым, што бліжэй нас, хто б што там не казаў, няма, ні да адной дзяржавы, ні да другой, якую ролю мы яшчэ можам адыграць – пазітыўную, станоўчую ролю у тым, каб там у рэшце пачаўся мір.

Встречи «нормандской четвёрки» по Украине: какую роль сыграл Минск? 5 мнений

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вы ведаеце, на мой погляд, сустрэча ўсё роўна адбылася бы. Таму што тое, што адбываецца ў цэнтре Еўропы, яно не патрэбна нікому з цвярозых палітыкаў, і гэта ўсе разумеюць. Іншая справа – як далёка гэта зайшло, і колькі людзей загінула ў суседней краіне.

Игорь Марзалюк:
Я проста хачу нагадаць, што я лічу, што мінская сустрэча была надзвычай важнай, таму што мы спынілі кроў.

Иван Мамайко:
Вот я пра што і кажу: іншая справа – колькі людзей загінула, калі б гэта не адбылося. І канешне, вельмі сваечасовая ініцыятыва была, і тое, што нас падтрымалі. Но, канешне, тое, что адбываецца ў нашых суседзяў, вельмі складаны працэс. І разважаць, канешне, можна шмат, але, як правільна лічаць, да гэтага патрэбна, каб падключыліся ўсе краіны свету. У тым ліку, і ЗША, на мой погляд.

Игорь Марзалюк:
Адзін акцэнт. Мяркуючы па ўсяму таму, што прыходзіла з Парыжа, усё закончылася только размовамі. А наш Прэзідэнт заклікае дзейнічаць, прапануе пэўную, канкрэтную карту дзеянняў.

Встречи «нормандской четвёрки» по Украине: какую роль сыграл Минск? 5 мнений

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Есть горячая фаза конфликта. Каждый день гибнут в зоне конфликта люди.

И поэтому основная задача, для чего, собственно, собирались в этом формате лидеры, остановить бойню. После этого за столом переговоров будут решаться все остальные вопросы. Но они уже будут решаться с осознанием того, что не гибнут люди, что абсолютное право человека на жизнь обеспечивается в Украине.

Что касается Минска и его участия – Минск позволил сторонам услышать друг друга. И, наверное, не было бы Минска, не было бы встречи в Париже. Лидеры бы просто себя не слышали и не разговаривали друг с другом.

Встречи «нормандской четвёрки» по Украине: какую роль сыграл Минск? 5 мнений

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
После Минска все вот эти боевые действия стали намного спокойнее, наверное, менее интенсивными. То есть Минск, уже, может быть, да, мира не наступило, но, по крайней мере, к этому уже какие-то шаги были приняты, и мы что-то уже видим реально – интенсивность боевых действий снизилась. Много зависит, конечно, от Украины.

Это большая трагедия не только для Украины – и для нас, и для России. Но мы видим, какие силы есть в Украине, которые препятствуют миротворческим процессам. И если даже президент уже не считается у них президентом, как таковым, у некоторых…

Игорь Марзалюк:
Вот Зеленский оценил переговоры с Путиным, как «ничью».  

Андрей Чернобай:
Там победы и не может быть чьей-то. Победа может быть только общая в вопросе Украины. Страна – это украинский народ. И когда правый сектор и другие экстремисты не дают каких-то надежд даже на ближайшее урегулирование, я считаю, на Донбассе, трудно говорить о дате какой-то, трудно делать прогнозы, когда наступит мир и каким этот мир будет – на что можно выйти. Но, по крайней мере, естественно, Беларусь остаётся, наверное, главным миротворцем в данной ситуации. Мы готовы делать всё, что необходимо. Глава государства подчеркивал, что мы сделаем всё, что надо и всё, что от нас попросят и Россия, и Украина, ради мира на Донбассе. Ради того, чтобы два братских, славянских государства, всё-таки, вышли на мир, на спокойствие в регионе, и люди больше не страдали.

Встречи «нормандской четвёрки» по Украине: какую роль сыграл Минск? 5 мнений

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Первая информация, которая поступает, всё-таки, показывает, что в основе урегулирования отношений и конфликта, всё-таки, лежат Минские соглашения.

И Минск дал толчок этому переговорному процессу. Да, и Президент об этом говорил, мы не являемся участниками нормандского процесса. Но мы создали определённые условия, мы помогли, мы не остались в стороне! И это очень важно сегодня.

А если размышлять, ничья или кто победил, знаете – это несколько категория, которая не совсем применима к тому, что происходит на земле, как мы говорим. Когда гибнут люди, когда страдают старики, дети. Когда ряд стран принимает беженцев. Поэтому то, что сегодня нормандский процесс активизировался – очень важно. И я хотел бы отметить, что мировое сообщество и европейское сообщество подчёркивают вклад Беларуси за последнее время в вопросы укрепления европейской безопасности. Это все те сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, конференции и другие мероприятия, которые прошли даже в этом году, в предыдущем году – показывают, что Беларусь является активным участником укрепления безопасности. В том числе, и в украинском аспекте.

Иван Мамайко:
Я хацеў бы дадаць, што Прэзідэнт неаднаразова падкрэсліваў, што любые экстрэмістскія сілы, якія маюць месца, у тым ліку, у нашых суседзяў,  Украіне, без падтрымкі знешняй яны нічога з сябе прадстаўляць не будуць. Таму, канешне, Беларусь зрабіла тое, што павен быў зрабіць добры сусед. Мы звярнулі ўвагу, мы пачалі. І я лічу, вельмі важна, каб да гэтага працэсу ўсе вектары сілы, якія маюцца ў свеце, тады пытанне здымецца само.

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Иван Мамайко, Сергей Сивец, Андрей Чернобай, Сергей Рачков
 
Теги: Минск
 
 
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