ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%

12.12.2019 14:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам по итогам 2019 года существенно увеличат товарооборот. Речь идет о приросте на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%

Перспективы двустороннего сотрудничества 12 декабря обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с председателем Национального собрания Вьетнама. Президент Беларуси отметил, что у стран заложена крепкая база двусторонних отношений, основанная на истории. У нас добрые связи и нет противоречий в политических вопросах. К тому же руководители парламента этой страны регулярно бывают у нас в гостях.

Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За последнее время мы многое сделали для того, чтобы торгово-экономические наши отношения развивались более успешно. Что касается политики, международной повестки дня и наших позиций, Вьетнама и Беларуси по этой же повестке, то у нас весьма хорошие позиции, и по повестке дня международных отношений они абсолютно схожи.

Госпожа председатель, я бы очень хотел, чтобы ваш визит в Беларусь придал дополнительный импульс по всем направлениям нашему сотрудничеству.

Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%

Речь идет не только о торговле, но и о кооперации. У нас уже есть совместная сборка грузовиков МАЗ на территории Вьетнама, там же практически построено молочное производство. Плодотворному сотрудничеству во многом способствуют личные контакты.

Сегодня председатель Национального собрания Вьетнама, пользуясь возможностью, передала Александру Лукашенко приветствие от президента Вьетнама и приглашение еще раз посетить эту страну.

Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%

Нгуен Тхи Ким Нган, председатель Национального собрания Вьетнама:
Господин Президент, я рада снова быть в вашей красивой стране. В прошлый раз я бывала здесь во время визита нашего главы государства, тогда в должности министра социального развития, и тоже встречалась с вами.

Парламентская делегация Вьетнама в эти дни находится с официальным визитом в нашей стране. Он обещает быть насыщенным – предстоит посетить МАЗ и предприятие ADANI, которое выпускает рентгеновское оборудование. Кроме того, председатель Национального собрания Вьетнама планирует встречи с руководством белорусской Палаты представителей и Совета Республики.

Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%

Люди в материале: Александр Лукашенко, Нгуен Тхи Ким Нган
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам по итогам 2019 года существенно увеличат товарооборот. Речь идет о приросте на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Должна была ехать на Олимпиаду, но порвала «кресты». История одной из лучших наших батутисток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика