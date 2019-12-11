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Не привлекая внимание. Молодой человек помог детям почувствовать дух Рождества
Источник материала: СТВ
Старшеклассник помог нескольким детям почувствовать праздничное настроение приближающегося Рождества. Ребятам не хватало денег на покупку подарков, и парень добавил им из своего кармана.
Как
Эрика пояснила, что там за каждым ребёнком закреплён старшеклассник. В один из дней к столу Миллс подошли мальчик и юноша. Младшему из них не хватало денег на подарок, который ребёнок хотел, поэтому молодой человек компенсировал недостающую сумму из своего кармана.
Волонтёр подумала, что это старший брат мальчика, поэтому не придала поступку молодого человека значения. Через несколько минут ситуация повторилась, только ребёнок уже был другим. Тогда Эрика спросила у парня, знает ли он этого младшеклассника. Юноша ответил, что не знает.
Миллс была приятно удивлена поступком молодого человека, который незаметно помогал детям получить себе на Рождество тот подарок, который они хотели, даже если у них не хватало денег.
Узнавшие об этой истории пользователи похвалили юношу и поблагодарили его за то, что он помог детям почувствовать праздничное настроение.
Недавно мы рассказывали о другом случае, когда кто-то смог восстановить свою веру в человечество.
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Старшеклассник помог нескольким детям почувствовать праздничное настроение приближающегося Рождества. Ребятам не хватало денег на покупку подарков, и парень...
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