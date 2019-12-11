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Зрелищный спорт и мастер-классы от участников Единой лиги Европы. В Гродно пройдет Рождественский фестиваль по баскетболу 3х3

12.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Спортивное состязание на призы облисполкома и Госкорпорации «Росэнергоатом»  пройдет в Гродно с 13 по 15 декабря. Проведение фестиваля стало возможным благодаря партнерам Единой Лиги Европы 3х3 – корпорациям «Росатом» и «Росэнергоатом», центру спортивной подготовки «Динамо – Росэнергоатом», техническому партнеру Sportego, Белорусской Федерации Баскетбола, Гродненскому областному исполнительному комитету, управлению спорта и туризма облисполкома и информационному партнеру Slamdunk.ru.

В первый день за награды посостязаются 24 команды юношей и девушек 2003-2005 годов рождения. Гродненские вузы во второй день соревнований представят 12 мужских и 8 женских команд. Третий, финальный, день будет поистине зрелищным. В рамках тура Единой лиги Европы в баскетбол 3х3 сыграют 12 профессиональных команд из России, Швейцарии, Сербии, Латвии, Польши, Украины и Беларуси. А уже вечером состоится чествование ведущих спортсменов, специалистов и ветеранов спорта с участием председателя облисполкома Владимира Кравцова и председателя корпорации «Росэнергоатом» Андрея Петрова.
 
Программа Рождественского фестиваля по баскетболу 3х3:
 
13 декабря (пятница)
 
11.00 – награды фестиваля разыграют 12 команд юношей и 12 команд девушек в возрастной категории 2003-2005 годов рождения. Соревнования среди юношей пройдут в спортивном комплексе управления спорта и туризма Гродненского облисполкома по адресу: улица Гагарина, 18/1. Девушки сыграют в спортивном зале Гродненского государственного училища олимпийского резерва по адресу: улица Поповича,1.
 
14 декабря (суббота)
 
11.00 – в розыгрыше призовых мест примут участие 12 мужских и 8 женских команд высших учебных заведений Гродно. Соревнования пройдут в спортивном комплексе управления спорта и туризма облисполкома по адресу: улица Гагарина, 18/1.
 
15 декабря (воскресенье)

11.00 – в рамках тура Единой лиги Европы состоятся игры среди 12 профессиональных команд из России, Швейцарии, Сербии, Латвии, Польши, Украины и Беларуси. (Ледовый дворец, ул. Коммунальная, За).
14.00 – торжественное открытие соревнований.
16.00-19.00 – чествование ведущих спортсменов, специалистов и ветеранов спорта с участием председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова и председателя корпорации «Росэнергоатом» Андрея Петрова.

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Теги: Гродно
 
 
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Спортивное состязание на призы облисполкома и Госкорпорации «Росэнергоатом»  пройдет в Гродно с 13 по 15 декабря. Проведение фестиваля стало возможным благодаря...
 
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