|
«Поднятые вопросы не просто актуальны, а злободневны». Лиду посетил Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук
12.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Визит начался с приема граждан. На встречу с министром записались три человека, все они работники физкультурно-спортивной отрасли нашего региона.
К примеру, директора СДЮШОР «Лакокраска» Сергея Яновича интересовал вопрос потери трудового стажа. С начала 2020 года изменится схема оплаты труда. Она коснется и работников школы по академической гребле, которая является профсоюзной, то есть внебюджетной. Поэтому специалисты СДЮШОР рискуют остаться без всех надбавок за стаж, который по новому закону будет приравнен к нулю. Сам же руководитель учреждения работает в данной отрасли уже около тридцати лет и считает несправедливым вот так, в одночасье, лишиться и стажа, и выплат за него. Поэтому он просил Сергея Ковальчука инициировать изменения в постановление Министерства труда и социальной защиты,
Комментируя данное обращение уже после приема граждан, Министр спорта и туризма отметил:
– Подобные вопросы не просто актуальны, а злободневны. Тема заработной платы интересует всю отрасль. В связи с грядущими изменениями люди волнуются: не потеряют ли они в деньгах? Я хочу их успокоить: не потеряют. Сейчас на первое место выдвигается вопрос о повышении квалификации специалистов. Чем она выше – тем выше будет и заработная плата. Также нужно учитывать и результаты, которые показывают воспитанники.
Тренер по легкой атлетике, бывший руководитель СДЮШОР №2 Севастьян Куди выступил с предложением об оптимизации учреждений, занимающихся подготовкой спортивного резерва. Министр отметил, что в стране действительно остро стоит данный вопрос. В частности, выпадает звено между училищами олимпийского резерва и национальными командами по различным видам спорта. Буквально две недели назад в Гомельской области проходила коллегия, на которой обсуждалась эффективность работы центров олимпийского резерва. Она признана неэффективной. В ближайшее время продолжится анализ по данному вопросу, а после будут приняты конкретные решения.
Председатель Лидского районного физкультурно-спортивного клуба Наталья Лавкель спрашивала, возможен ли пересмотр заработной платы сотрудникам ее сферы деятельности. Министр сказал, что детально ознакомится с данной проблемой, а пока посоветовал уделить еще большее внимание оказанию населению платных услуг, максимально загрузить имеющиеся объекты.
По окончании приема граждан Сергей Ковальчук посетил ряд учреждений, работающих в сфере физкультуры и спорта, а после встретился с их руководителями.
– Цель подобных поездок – на месте посмотреть, как организован рабочий процесс в детском спорте, имеются ли какие-то проблемы, – сказал Министр спорта и туризма. – Также необходимо лично общаться с людьми, чтобы понять, какие вопросы их интересуют, а затем попытаться решить проблемы на местном или законодательном уровне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Поднятые вопросы не просто актуальны, а злободневны». Лиду посетил Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук
Визит начался с приема граждан. На встречу с министром записались три человека, все они работники физкультурно-спортивной отрасли нашего региона. К примеру,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)