Долгий сон связали с риском инсульта

Источник материала: Tut.by

Пожилые люди, которые спят днем больше полутора часов или ночью дольше девяти часов, чаще страдают от инсульта. Об этом говорят данные о более чем 31 тысяче китайцев. Исследование опубликовал научный журнал Neurology, пишет издание ТАСС.



Фото: Reuters

Ученые не пришли к однозначному ответу на вопрос, полезен длительный сон или вреден. Чтобы в очередной раз внести в него ясность, китайские ученые исследовали данные 31 750 человек со средним возрастом 62 года. В их число попали люди, у которых до начала исследования не было инсультов или иных серьезных проблем со здоровьем.

В течение шести последующих лет ученые следили за здоровьем участников исследования, проводили опросы о том, как долго те спят как ночью, так и днем. За это время среди испытуемых произошло 1557 случаев инсульта.

В результате оказалось, что у тех, кто спит девять или более часов в сутки, инсульты случались на 23% чаще остальных. При этом гораздо лучше в этом отношении показали себя те, кто спит меньше семи часов или от восьми до девяти: у них инсульт случался реже, чем у тех, кто спит от семи до восьми часов в сутки.

Кроме того, бо́льшую склонность к инсульту ученые обнаружили у тех людей, кто долго спит днем. У тех участников исследования, кто спал днем в течение более чем полутора часов, инсульт случался на 25% чаще остальных.

Ученые отдельно отмечают, что они корректировали результаты исследования с учетом других факторов риска инсульта, чтобы сделать исследование максимально точным. Также они добавляют, что их работа не установила причинно-следственной связи между избытком сна и инсультом. Результаты показывают только статистическую связь, а остальное нужно установить в дополнительных исследованиях.