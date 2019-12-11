ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Долгий сон связали с риском инсульта

12.12.2019 14:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пожилые люди, которые спят днем больше полутора часов или ночью дольше девяти часов, чаще страдают от инсульта. Об этом говорят данные о более чем 31 тысяче китайцев. Исследование опубликовал научный журнал Neurology, пишет издание ТАСС.


Фото: Reuters

Ученые не пришли к однозначному ответу на вопрос, полезен длительный сон или вреден. Чтобы в очередной раз внести в него ясность, китайские ученые исследовали данные 31 750 человек со средним возрастом 62 года. В их число попали люди, у которых до начала исследования не было инсультов или иных серьезных проблем со здоровьем.

В течение шести последующих лет ученые следили за здоровьем участников исследования, проводили опросы о том, как долго те спят как ночью, так и днем. За это время среди испытуемых произошло 1557 случаев инсульта.

В результате оказалось, что у тех, кто спит девять или более часов в сутки, инсульты случались на 23% чаще остальных. При этом гораздо лучше в этом отношении показали себя те, кто спит меньше семи часов или от восьми до девяти: у них инсульт случался реже, чем у тех, кто спит от семи до восьми часов в сутки.

Кроме того, бо́льшую склонность к инсульту ученые обнаружили у тех людей, кто долго спит днем. У тех участников исследования, кто спал днем в течение более чем полутора часов, инсульт случался на 25% чаще остальных.

Ученые отдельно отмечают, что они корректировали результаты исследования с учетом других факторов риска инсульта, чтобы сделать исследование максимально точным. Также они добавляют, что их работа не установила причинно-следственной связи между избытком сна и инсультом. Результаты показывают только статистическую связь, а остальное нужно установить в дополнительных исследованиях.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем дольше пожилые люди спят, тем более вероятнее у них будет инсульт, считают китайские ученые.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рита Дакота призналась, что клип, который она боялась выкладывать в Сеть, изменил жизни ее фанатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика