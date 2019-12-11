Рита Дакота призналась, что клип, который она боялась выкладывать в Сеть, изменил жизни ее фанатов

Источник материала: Tut.by

Рита Дакота рассказала у себя Instagram, что клип на песню «Цунами», опубликованный ровно год назад, во многом повлиял на жизни некоторых ее фанатов. За вырученные с продажи трека деньги певица помогла многим страдающим от алкогольной и наркотической зависимости. А также сообщила, что планирует и дальше заниматься поддержкой таких людей.



Рита Дакота. Фото предоставлено организаторами минского концерта

В своем посте Рита поделилась, что год назад до ужаса боялась выкладывать в Сеть видео, а вместе с ним свою тайну о непростых отношениях с папой, который страдал от алкогольной и химической зависимости около 40 лет.

— Боялась, что мою боль примут за попытку хайпить на святом. Но еще сильнее боялась, что он (отец. — Прим. ред.) увидит, и его это добьет, — комментирует певица.

Минске. И встретилась с отцом, которого не видела 15 лет">Напомним, что после публикации видео папа Дакоты пришел на ее минский концерт — они впервые встретились после того, как не общались 13 лет. По словам девушки, на сегодня ее папа уже год как трезв. При этом певица сожалеет, что в итоге ее песня оказалась близка тысячам взрослых детей алкоголиков и наркоманов.

Рита признается, что ее песня и клип изменили жизни многих людей с зависимостью:

— Благодаря деньгам, собранным со скачивания, нам удалось отправить множество ребят в лагерь для выздоравливающих от алкогольной и наркотической зависимости, мне удалось отправить на реабилитацию от тяжелых внутривенных наркотиков парня из моего фанклуба, удалось собрать фуру подарков и гуманитарной помощи реабилитантам и их семьям, я смогла собрать большую сумму с благотворительного конкурса на то, чтобы этой весной построить футбольное поле для ребят. И это только верхушка айсберга.

В ближайшее время Рита Дакота планирует реализовать большой проект по массовому трудоустройству бывших зависимых.

Напомним, что концерт Риты Дакоты пройдет в Минске уже на следующей неделе. Когда: 17 декабря, 20.00 Где: Prime Hall Сколько: от 56 рублей Купить билет

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