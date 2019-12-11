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Брестчане спорят, какая ёлка предпочтительнее - живая или искусственная (и фото с пл. Ленина)

12.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На главной площади Ленина устанавливают впервые ёлку искусственную - мотивируют это как экономическими соображениями, так и желанием прекратить вырубку для организации праздника. Среди брестчан мнения разделились - кто-то за, кто-то против (см. видео в конце статьи).

Брестчане спорят, какая ёлка предпочтительнее - живая или искусственная (и фото с пл. Ленина)

На площади им. Ленина осталось соединить две половинки ёлки и увенчать верхушку футбольным мячом. Впрочем, потом надо ещё обмотать новогоднюю красавицу светодиодной лентой.

Брестчане спорят, какая ёлка предпочтительнее - живая или искусственная (и фото с пл. Ленина)

А вот на Набережной - та самая, почти что "живая". Точнее была живой. Для защитников природы сообщим, что при подобном формате деревья не вырубаются, для этого используются нижние, часто отмирающие и требующие удаления ветки сосен. Дереву после удаления таких веток хуже не становится. А детишкам радость и запах леса в центре города.

Брестчане спорят, какая ёлка предпочтительнее - живая или искусственная (и фото с пл. Ленина)

Выглядят новогодние красавицы, что из веток, что искусственная, примерно одинаково, особенно в тёмное время суток. А без украшений что тот вариант, что этот - вообще не смотрится. Таким образом особый шарм и нарядность изделию придаёт не сам факт того, из каких материалов собрана конструкция, а богатое убранство и украшения. Лампочки там, макушка красивая, ёлочные игрушки.

Брестчане спорят, какая ёлка предпочтительнее - живая или искусственная (и фото с пл. Ленина)

И пришло же кому-то в голову узаконить такую традицию - срубать нашу ёлочку под самый корешок...

 
 
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