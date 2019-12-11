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До +4°С будет в Беларуси 13 декабря
12.12.2019 14:43 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
До 4 градусов тепла будет в Беларуси 13 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно, местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в дневные часы порывами до 14 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 4 градусов.
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Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 4 градусов.
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