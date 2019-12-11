Источник материала: Новости Волковыска

A1 и beCloud стали стратегическими партнёрами по развитию мобильной связи 4G в Беларуси. В результате к 2023 году связь четвертого поколения для абонентов А1 будет доступна на 97% территории страны.

На реализацию совместного проекта А1 и beCloud потребуется 3 года.

Первый этап завершится к концу 2019 года. Будет включено более 2000 базовых станций, работающих в частотном диапазоне 1800 МГц. 4G-связь станет доступна абонентам А1 в пределах существующей LTE-сети beСloud – на территории, где проживает порядка 76% населения страны.

Сегодня она охватывает все областные центры Беларуси, а также большинство крупных городов (Волковыск, Барановичи, Бобруйск, Борисов, Добруш, Жлобин, Лида, Мозырь, Молодечно, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Рогачев, Солигорск и др.). Первыми городами, где станет доступна технология 4G для абонентов А1, станут Гомель, Жлобин и Бобруйск.

Второй этап стартует с января 2020 года. На развертывание 4G-сети beCloud в сельской местности в диапазоне 800 МГц и на базе инфраструктуры A1. Известно, что А1 предоставит beCloud свою инфраструктуру под базовые станции, а также транспортную сеть, сообщает пресс-служба оператора.

По окончании этой стадии проекта сеть 4G станет доступна абонентам А1 на 97% территории страны (сейчас на такой территории развернута 3G-сеть компании).

Первыми регионами, в которых приступят к развертыванию 4G-сети на базе инфраструктуры А1, станут Гомельская, Могилевская и Витебская области. Всего число запущенных базовых станций за три года превысит 3000.