Кочанову отодвинули. Ермошина уходит. Кто займет место самых влиятельных женщин во власти?

Наталью Кочанову отправили из Администрации президента председательствовать в Совет республики. Формально она может теперь считаться даже третьим человеком в стране (после прездидента и премьер-министра), но по факту из-за специфики авторитарного управления для Кочановой это значительное понижение.





Виталий Прима. Возможно, чтобы не обидеть свою соратницу Александр Лукашенко заявил, что Кочанова продолжит курировать Минск в качестве уполномоченного президента. Но пока не совсем ясно, что он имел в виду, ведь у него есть помощник - инспектор по городу Минску





Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина объявила, что уйдет в отставку в 2021 году. Президентские выборы в следующем году станут ее лебединой песней.









Кажется, окончательно списали Марианну Щеткину. В прошлом министр и заместитель председателя Совета республики (перед отставкой Лукашенко присвоил ей звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь») с декабря работает на малоизвестном посту руководителя Представительства Постоянного комитета союзного государства в Минске.





Кто после этих кадровых перестановок может занять условное место самых влиятельных женщин во власти?





Очевидно, что на этот статус претендует бывший проректор БГУ Ольга Чуприс, которую повысили до заместителя главы Администрации президента. Она будет курировать вопросы законодательного регулирования и работу по корректировке Конституции.









Ольга Чуприс будет последней подписывать законы, прежде чем их положат на стол Лукашенко.





Кстати, напомним, что в Администрации президента высокую должность с прошлого года занимает еще одна женщина – Ольга Шпилевская возглавляет главное идеологическое управление.





В правительстве продолжает работу единственная женщина-министр Ирина Костевич.













Разобравшись с «тунеядцами», министр труда и социальной защиты теперь думает, как заставить белорусок рожать быстрее и прорабатывает меры по стимулированию рождаемости.





Не меньше, чем у нее, полномочий у председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной. Еще в начале этого года она управляла пинским предприятием «Полесье», а теперь в ее подчинении почти 100 организаций легкой промышленности по всей Беларуси.













Пока Лугина запомнилась тем, что объявила войну секонд-хендам и азиатским магазинам.





По сути высокопоставленной чиновницей является гендиректор холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич. Дело не только в том, что холдинг входит в структуру министерства промышленности и включает в себя ряд предприятий.













Лазаревич всего 39 лет, а ее кандидатуру в прошлом году утверждал сам Лукашенко. Кроме того, Лазаревич регулярно включают в правительственную делегацию при визитах главы Беларуси за рубеж.





Ситуация необычная: холдинг тяжелой промышленности возглавляет женщина. Если она справится на этом посту, то можно ожидать, что Лазаревич получит еще более высокую должность.





Почти ничего неизвестно о самостоятельных решениях пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, но можно предполагать, что ее мнение и слово может существенно повлиять на решения Лукашенко.













По сути, она работает ближайшим помощником президента, общаясь с ним чуть ли не ежедневно и сопровождая во все командировки.





Кроме того, Наталья Эйсмонт отвечает за координацию деятельности крупных госСМИ.









Какие еще высокие посты во власти занимают женщины?

Не сказать, что их много.





Заместителем председателя Гродненского облисполкома работает Елена Бубенчик.





Управделами Мингорисполкома трудится Анна Мательская, управделами Гомельского облисполкома – Елена Кличковская.









Елена Алексина – Гомельский район.

Ольга Мохорева – Добрушский район.

Вероника Байкова – Лоевский район.

Елена Павлечко – Мозырский район.

Татьяна Колядко – Московский район Минска.