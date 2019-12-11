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11-летний мальчик ушел из дома с пакетом продуктов и 150 рублями

12.12.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его нашли возле мелиоративной канавы под одеялом.

Мальчика зовут Денис Казюка, он учится в шестом классе. 


В среду 11 декабря около 16:00 ребенок вышел из своего дома в деревне Уша, после чего бесследно пропал. Родные школьника обратились в милицию, его начали разыскивать.

Сотрудники Березинского районного отделения милиции 12 декабря нашли мальчика.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган рассказал МЛЫН.BY:

— Сотрудники милиции обратились к нам за помощью в поиске мальчика. Но сегодня перезвонили и сказали, что нашли его возле мелиоративной канавы под одеялом. У мальчика было 150 рублей.
 
 
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Его нашли возле мелиоративной канавы под одеялом.
 
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