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Рубль подешевел к евро до полугодового минимума

12.12.2019 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курс доллара упал до минимума с начала месяца по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, но валютная корзина подорожала на 0,11% до максимума за 252 дня благодаря укреплению российского рубля и евро.

С начала декабря стоимость валютной корзины выросла уже на 0,93%.

Курс евро поднялся до максимума за 185 дней. Это чуть более 6 месяцев. Российский рубль подскочил до максимума за 612 дней и оказался выше максимального значения за 20 месяцев.

Курс доллара упал на 0,0052 BYN до 2,1091 BYN/USD. Это минимальный уровень на биржевых торгах с начала декабря.

Кус евро поднялся на 0,0045 BYN до 2,3481 BYN/EUR.

Евро уверенно укрепляется последний месяц. Так, за последние 20 торгов он дорожал 17 раз. За это время его курс подскочил в общей сумме на 0,0905 BYN и оказался на максимуме за полгода.

Курс российского рубля прибавил ещё 0,0096 BYN до 3,3365 BYN/100 RUB.

Последний раз ещё выше стоимость российской валюты поднималась более 20 месяцев назад — по итогам торгов 9 апреля 2018 года. Тогда средневзвешенная стоимость сотни российских рублей была оценена в 3,3590 BYN.

Суммарный рост курса российского рубля за последние восемь торговых сессий составил +0,0598 BYN. За это время было всего одно снижение и лишь на 0,0001 BYN.


Центробанк России

Вчерашние решения ФРС США о том, что резервная ставка останется без изменений, значительно ослабили доллар.

На Московской бирже ещё вчера вечером начали падать курсы доллара и евро. Центробанк России значительно укрепил позиции российского рубля к доллару и евро расчётами на завтра:

официальный курс доллара упал сразу на 34 копейки до 63,2257 RUB/USD — до минимума за 5,5 месяца с 26 июня 2019;

официальный курс евро снизился всего на 3 копейки до 70,4271 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара упал до минимума с начала месяца по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, но валютная корзина подорожала на 0,11% до максимума...
 
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