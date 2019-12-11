Белорусам продавать электроэнергию с БелАЭС помогут китайцы

Источник материала: Ежедневник





Китайская государственная энергетическая компания Power China и ее дочернее предприятие North China Power Engineering (NCPE) будут помогать Беларуси продавать электроэнергию с БелАЭС.

Отдел расследований LRT сообщает, что North China Power Engineering“ (NCPE) проводит в жизнь так называемый проект продажи белорусской электроэнергии и соединения сетей, который на самом деле включает в себя 23 проекта. Под этот проект сетей БелАЭС Беларусь получила кредит в Эксимбанке Китая (банке экспорта-импорта – ред.) Беларуси предоставлено банком 5 млрд долларов.



NCPE в 2013 году приобрела одно из крупнейших в Литве предприятий по проектированию электроэнергетических объектов – находящийся в Каунасе Институт энергосетей. Китайцам принадлежит контрольный пакет акций, а в правление предприятия входят только граждане Китая.

Напомним, Литва постоянно критикует проект атомной станции и призывает к его бойкоту. С начала 2016 года страна старается убедить страны Евросоюза (ЕС) присоединиться к эмбарго белорусской электроэнергии, однако другие страны Балтии не стали предпринимать такие шаги. Эксперты признают, что электричество с БелАЭС теоретически сможет попадать на общий рынок через Россию и Латвию. В 2017 году Сейм признал, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья Литвы. Также принят закон о запрете на приобретение электроэнергии с небезопасных станций. Беларусь отклоняет претензии Литвы и заявляет, что БелАЭС небезопасна.