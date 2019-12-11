В Индонезии нашли древнейшие наскальные изображения зверолюдей

Источник материала: Tut.by

Археологи нашли на индонезийском острове Сулавеси пещеру с древнейшими наскальными рисунками, на которых можно увидеть охотящихся зверолюдей. Их возраст — 44 тыс. лет. Это древнейшее свидетельство того, что у наших предков было воображение и абстрактное мышление, пишут археологи в статье для научного журнала Nature. Кратко об этом рассказывает ТАСС.

«Эти изображения — пока древнейший пример того, что наши предки могли представлять себе то, чего не существуют в природе. Зверолюди присутствуют в мифологии и фольклоре всех народов мира, и обычно их связывают с божествами, предками и духами. Древние индонезийцы выразили эту связь в своей картине задолго до того, как этим начали заниматься первые жители Европы, где, как раньше мы считали, зародились современные религии», — прокомментировал находку один из авторов работы, профессор Университета Гриффита (Австралия) Адам Брумм.

Как отметил ученый, еще совсем недавно антропологи и археологи считали, что наскальная живопись, палеолитические венеры и прочие проявления изобразительного искусства каменного века были связаны исключительно с европейскими популяциями древних людей. Несколько лет назад исследователи выяснили, что рисовать умели и неандертальцы, а также обнаружили, что самые древние рисунки Homo sapiens на самом деле находятся не в Европе, а в Юго-Восточной Азии.

Более того, раскопки на территории Африки показывают, что изобразительное искусство зародилось еще до того, как человечество покинуло Черный континент. В частности, в 2011 году археологи обнаружили в южноафриканской пещере Бломбос покрытую краской раковину моллюска, которая, предположительно, служила древнему художнику палитрой, а также другие рабочие инструменты живописца, возраст которых составлял около 100 тыс. лет.

«Выставка» палеолитического искусства

Пять лет назад, изучая наскальную живопись в пещере Марос в южной части острова Сулавеси, Брумм и его коллеги совершили одно из подобных открытий. Эти изображения, детальные рисунки свиней-бабирусс и других животных, были открыты еще в середине прошлого века, однако до исследований австралийских археологов никто не знал, что их возраст составлял не 10 тыс. лет, как считалось ранее, а свыше 40 тыс.

Открытие рекордно древних примеров искусства каменного века, как отмечает Брумм, заставило его команду продолжить эти поиски в других пещерах на Сулавеси и в прочих уголках Индонезии, где сохранению наскальной живописи благоприятствует климат.



Фото: Adam Brumm/Ratno Sardi

Новую, гораздо более впечатляющую находку ученые совершили буквально в нескольких десятках километров к северу от пещеры Марос благодаря случайности. Один из местных спелеологов-любителей нашел внутри хорошо изученной пещеры Лянг-Булу-Сипонг еще один проход, который исследователи раньше не замечали — из-за того, что он находился на высоте примерно в восемь метров от ее дна.

Когда археологи проникли в этот лаз, они натолкнулись на огромную картину. Она изображала, как несколько десятков миниатюрных людей охотились на гигантских свиней-бабирусс и карликовых буйволов-аноа с помощью копий и веревок. Ученые соскоблили кальциевый налет с этих изображений для того, чтобы определить их возраст, и выяснили, что она была написана почти 44 тыс. лет назад, на несколько тысяч лет раньше их предыдущей находки.

Самой интересной частью этого полотна было то, что на нем были изображены не обычные люди, а так называемые териантропы. Эти мифические существа сочетали в себе черты человека и различных животных. В прошлом ученые считали, опираясь на возраст древнейших картин такого рода в Европе, что наши предки научились рисовать зверолюдей около 20−25 тыс. лет назад. Находка Бромма и его коллег оказалась древнее не только этих картин, но и самого раннего изображения териантропов в принципе, знаменитой статуэтки человекольва возрастом в 40 тыс. лет, которую нашли в Германии в прошлом столетии.

«Эти рисунки говорят о том, что палеолитическое искусство далеко не везде развивалось постепенно, тысячелетиями двигаясь от простых концепций к более сложным рисункам. По сути, все компоненты продвинутой наскальной живописи — сложные композиции, зверолюди и фигуративизм — существовали в Южной Азии уже 44 тыс. лет назад», — подытожил Максим Обер, коллега Брумма по университету.