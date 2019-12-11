Александр Петров и Федор Бондарчук приедут в Минск, чтобы презентовать новый фильм

Источник материала: Tut.by

Федор Бондарчук и Александр Петров лично представят в Минске новый фантастический блокбастер «Вторжение». Это случится за пять дней до официальной премьеры. Актер и режиссер пообщаются со зрителями перед сеансом в Falcon Club Бутик Кино 27 декабря и примут участие в фотосессии.

Бондарчук и Петров поприветствуют и немного пообщаются со зрителями в каждом кинозале Falcon Club Бутик Кино, где будут показывать «Вторжение», а также примут участие в фотосессии. Билеты на предпоказ поступили в продажу, но их совсем немного.

Купить билет на предпоказ

Выход фильма в общий белорусский прокат намечен на 1 января 2020 года (в продаже билеты появятся позже). В главных ролях снялись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юра Борисов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш.

— «Вторжение» — это не продолжение «Притяжения», это фильм с теми же героями, в том же городе, в той же стране, но теперь все это существует в новой истории, — так поясняет концепцию картины Федор Бондарчук, режиссер-постановщик, продюсер Art Pictures Studio.

О чем фильм: Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения.

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