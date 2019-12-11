ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Петров и Федор Бондарчук приедут в Минск, чтобы презентовать новый фильм

12.12.2019 15:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Федор Бондарчук и Александр Петров лично представят в Минске новый фантастический блокбастер «Вторжение». Это случится за пять дней до официальной премьеры. Актер и режиссер пообщаются со зрителями перед сеансом в Falcon Club Бутик Кино 27 декабря и примут участие в фотосессии.

Бондарчук и Петров поприветствуют и немного пообщаются со зрителями в каждом кинозале Falcon Club Бутик Кино, где будут показывать «Вторжение», а также примут участие в фотосессии. Билеты на предпоказ поступили в продажу, но их совсем немного.

Купить билет на предпоказ

Выход фильма в общий белорусский прокат намечен на 1 января 2020 года (в продаже билеты появятся позже). В главных ролях снялись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юра Борисов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш.

— «Вторжение» — это не продолжение «Притяжения», это фильм с теми же героями, в том же городе, в той же стране, но теперь все это существует в новой истории, — так поясняет концепцию картины Федор Бондарчук, режиссер-постановщик, продюсер Art Pictures Studio.

О чем фильм:

Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения.

Читайте также
Актер Александр Петров отказался от роли Гриши Измайлова в «Полицейском с Рублевки»
Бондарчук вместе с женой снимет свой первый сериал. В одной из главных ролей — супруг Собчак

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федор Бондарчук и Александр Петров лично представят в Минске новый фантастический блокбастер «Вторжение». Это случится за пять дней до официальной премьеры....
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам продавать электроэнергию с БелАЭС помогут китайцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика